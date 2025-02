Alimente care vă ajută să luptaţi cu enervantele bronşite

Bronșita este o infecție la nivelul pasajelor bronhice, care transportă aer către plămâni. Aceasta cauzează inflamație, provocând astfel simptome precum: tuse productivă, șuierat și dificultăți respiratorii. În cele mai multe cazuri, precizează medicii, bronșita este cauzată de un virus, ceea ce înseamnă că tratamentul nu presupune administrarea de antibiotice. Pe măsură ce organismul încearcă să lupte cu virusul sau, în cazuri foarte rare, cu bacteria care a cauzat bronșită, pasajele bronhice devin tot mai inflamate și produc din ce în ce mai mult mucus. Cu toate că bronșita acută se vindecă, în general, în zece zile, tusea poate persista câteva săptămâni după ce infecția a trecut.Puteți accelera, însă, vindecarea folosind o serie de remedii naturale, care ameliorează totodată simptomele. De exemplu, consumul de alimente probiotice și prebiotice echilibrează bacteriile de la nivel intestinal și întăresc sistemul imunitar. Așadar, bolnavii de bronșită ar trebui să consume alimente bogate în aceste bacterii „bune”, precum chefirul sau murăturile. Totodată, vitamina C, recomandată în caz de răceală, este benefică și în caz de bronșită. Astfel, o doză zilnică de 90 mg/zi, în cazul bărbaților și 75 mg/zi, în cazul femeilor, de vitamină C va pregăti organismul pentru lupta cu boala. De asemenea, puteți consuma și alimente bogate în vitamina C precum portocalele, kiwi, grapefruitul, broccoli sau varza Kale.