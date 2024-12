Andivele sunt benefice în caz de anemie, dar și în perioadele de convalescență

Andivele arată ca niște boboci lunguieți de flori, cu o culoare alb-gălbuie, mai intensă către vârfurile frunzelor. Au un gust amărui, ușor neplăcut, dar care poate fi atenuat prin preparare și condimentare. Cu un conținut de 95% apă, susțin specialiștii, ele se află pe lista celor mai hidratante legume din lume. Mai mult decât atât, pentru că sunt bogate în apă, sunt diuretice și favorizează eliminarea toxinelor, deci le puteți consuma în special în perioadele de detoxifiere, dar și atunci când simțiți că digestia este îngreunată, când ficatul este obosit sau dacă tocmai ați suferit o infecție urinară. Din punct de vedere nutrițional, ele conțin fier, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, vitamina A, vitamina E, vitamina C și vitamine din complexul B.Acest cocktail de vitamine și minerale este benefic în caz de anemie, dar și în perioadele de convalescență, pe perioada sarcinii și în dieta persoanelor în vârstă. În plus, andivele au în compoziție folați, potasiu și fibre care susțin sănătatea inimii. Potasiul este de ajutor pentru reglarea tensiunii arteriale prin contracararea efectului nivelului ridicat de sodiu. Totodată, acest mineral are un rol important și la eliberarea tensiunii din interiorul vaselor. Un alt lucru important de știut este că fibrele ajută la scăderea nivelului de lipoproteine cu densitate joasă (colesterol LDL), un lucru știut că diminuează riscul de boli de inimă. În cele din urmă, folații protejează arterele și scade riscul unui atac de cord sau un accident vascular cerebral.