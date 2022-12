Urmează să treceți printr-o intervenție chirurgicală și este nevoie înainte de efectuarea unei anestezii? Anestezicele generale pot fi inhalate sau introduse intravenos și, de fiecare dată, sunt administrate numai de către un medic, pentru că pot avea efecte adverse care trebuie ținute sub control pentru a evita complicațiile. Potrivit doc.ro, anestezicele generale sunt o serie de medicamente utilizate în sala de operație în scopul inducerii anesteziei generale. Această stare se caracterizează prin deprimarea progresivă și controlată a funcțiilor sistemului nervos central. Când o persoană se află sub efectele anestezicelor generale, aceasta are o pierdere a conștienței și a reactivității la stimuli dureroși, dar nu vă speriați, pentru că ambele efecte sunt reversibile. Astfel, în funcție de obiectiv, se vor folosi diferite tipuri de anestezice generale, iar toate au scopuri similare: insensibilitate la durere, pierderea reflexelor, uitarea completă a ceea ce se întâmplă în timpul actului chirurgical, relaxarea mușchilor scheletici și pierderea conștientei. Toate aceste efecte apar în diferite locații ale sistemului nervos central, iar obținerea lor cu un singur medicament ar necesita concentrații foarte mari. De aceea, se folosesc combinații pentru a evita deprimarea ireversibilă a zonelor vitale ale creierului. În ceea ce privește tipurile de anestezice generale, acestea sunt administrate prin inhalare și sunt utilizate, de obicei, pentru menținerea anesteziei împreună cu agenți intravenoși. Toate aceste substanțe sunt absorbite și trec prin membranele mucoase până ajung în creier. Atenție, însă! Există anestezice generale pe care medicii le administrează intravenos, iar scopul lor este acela de a induce și menține anestezia în timpul intervenției chirurgicale.