Atacul de cord provoacă modificări degenerative în peretele arterelor ce irigă inima

Stresul cotidian şi ritmul alert în care trăim la ora actuală, regimul alimentar nesănătos, dar şi sedentarismul reprezintă principalele cauze pentru care numărul atacurilor de cord a crescut în ultimii ani. Foarte multe persoane ajung la spital, după ce au suferit infarcte miocardice.Potrivit dr. Belgin Salim, atacul de cord se produce prin blocarea uneia sau mai multor artere coronare care au rolul de a furniza sânge oxigenat către inimă. Infarctul are loc, de obicei, din cauza accentuării fenomenului de ateroscleroză, în general sistemică şi în particular coronariană, a explicat medicul. Mai exact, este vorba despre o acumulare progresivă de grăsimi şi colesterol care duce la modificări degenerative în peretele arterelor ce irigă inima. „Accidentul coronarian, respectiv infarctul miocardic se produce în momentul în care placa de aterom se fisurează, ceea ce duce la o tromboză brusc instalată. În acest fel, vasul de sânge se închide, iar muşchiul cardiac intră în suferinţă acută”, a precizat cardiologul. Chiar dacă, la nivel mondial, cei mai mulţi dintre bolnavi care suferă atacuri de cord au, de regulă, peste 60 de ani, există și mulți tineri cu vârste cuprinse între 40 şi 50 de ani, care se află în această situație. În plus, sunt și persoane de 30 de ani care au suferit infarcte. „Unul dintre principalele motive care au generat această scădere a vârstei de apariţie a infarctului este stresul exagerat prezent în societatea noastră. Pe de altă parte, oamenii nu sunt destul de informaţi asupra cauzelor care duc la accelerarea procesului de ateroscleroză”, spune medicul cardiolog.Acesta a menţionat faptul că populaţia ar trebui să ştie mai multe despre factorii de risc, precum fumatul excesiv de la vârstă tânără, consumul de preparate de tip fast- food, excesul de cafea, sedentarismul, dar şi creşterea incidenţei hipertensiunii la tineri. Netratarea primelor simptome poate fi fatală. Simptomele caracteristice ale infarctului sunt durerea toracică de intensitate mare, transpiraţiile şi anxietatea.„Cel mai des întâlnit simptom al infarctului miocardic este durerea brusc instalată la nivelul toracelui, de cele mai multe ori însoţită de fenomene vegetative, adică transpiraţie, greaţă şi o stare de slăbiciune”, a adăugat specialistul. În unele situaţii, însă, primele semne ale infarctului pot apărea mai devreme. „De multe ori, infarctul este precedat de fenomene premonitorii care pot anunţa apariţia infarctului şi care se manifestă tot prin dureri de scurtă durată şi care cedează spontan. Acest fenomen este numit preinfarct sau sindromul intermediar”, explică medicul. Dr. Salim a ţinut să precizeze faptul că nerecunoaşterea la timp a simptomelor sau intervenţia medicală tardivă poate avea consecinţe fatale. „Muşchiul cardiac este unul dintre cele mai sensibile ţesuturi ale organismului, a cărui lipsă de suport circulator duce la necroză miocardică în termen foarte scurt. Viabilitatea unei celule miocardice fără oxigen este de 30 de minute, aşa că simptomele netratate pot avea consecinţe ireversibile”, a mai spus cardiologul.Ca urmare, pe lângă adoptarea unui stil de viaţă cât mai sănătos, oamenii ar trebui să afle mai multe despre factorii de risc majori care sunt responsabili pentru ateroscleroză şi, implicit, pentru apariţia infarctului. „Este necesară o educaţie mai activă a populaţiei cu privire la efectele nocive ale fumatului, identificarea la timp a hipertensiunii şi tratamentul ei, o alimentaţie potrivită şi la necesitatea activităţii fizice”, a precizat dr. Salim. Totodată, trebuie evitate produsele de tip fast-food, grăsimile animale şi în special alimentele cu conţinut crescut de colesterol, dulciurile şi produsele cu hidrocarbonaţi, precum pâinea sau pastele făinoase.