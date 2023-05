Aveţi maxilarul erodat? Implantul subperiostal afectuat la Clinica M&M Dental Team vă poate ajuta

În prezent, implantul subperiostal reprezintă soluția optimă pentru pacienții cu probleme dentare, restaurând un arc complet de dinți sau o hemiarcadă. Practic, acesta este un implant personalizat, realizat conform necesităților fizice și mecanice ale zonei unde urmează să fie realizat un implant.Totodată, acest tip de intervenție poate reprezenta baza unei reabilitări complete, când nici un dinte nu mai poate fi salvat sau a unei reabilitări parțiale (pe o hemiarcadă). Implantul se prinde de corticală, protejând astfel osul de stresul provocat de țesuturile moi. Potrivit dr. Cristian Mina, procedura are rezultate predictibile și este minim invazivă. Pentru a fi efectuată, se folosește scanarea arcadei sau a zonei de interes, ceea ce permite specialistului să vizualizeze geometria zonei pentru o planificare în detaliu a cazului. În același timp, aceasta este o soluție excelentă atunci când inserarea de implanturi endoosoase nu este posibilă, în cazuri complexe, având în vedere precizia lor și faptul că nu trebuie să fie ajustate. „Pacienţii edentaţi total, care nu mai au dinţi deloc şi care suferă de resorbţii osoase severe pot acum, cu ajutorul implanturilor subperiostale, să renunţe la protezele mobile şi să se bucure de dinţii ficşi. Implanturile subperiostale nu sunt propriu-zis nişte implanturi clasice, adică nişte şuruburi de titan, ci reprezintă, de fapt, lucrări mai complexe. Implantul subperiostal este un cadru (schelet) din titan, special fabricat pentru a reabilita zonele fără dinți ale maxilarului și mandibulei. Acesta se introduce subgingival și se prinde de os, pe exteriorul acestuia, cu ajutorul unor sisteme de fixare. Este singurul tip de implant ce nu necesită adiție de os, fiind realizat după un plan perfect individualizat, folosindu-ne de structurile anatomice prezente la maxilar și mandibulă”, a precizat specialistul.Pacientului i se scanează zona de interes și, pe baza imaginilor tip computer tomograf, se realizează un model 3D cu ajutorul unui echipament medical special creat pentru a analiza în detaliu problemele dentare. În felul acesta, medicul poate lua cea mai bună decizie referitoare la conturul, grosimea și poziționarea componentelor implantului subperiostal. Investigația, stabilirea planului de tratament, ghidarea chirurgicală și procedura chirurgicală de inserare se realizează în cadrul Clinicii M&M Dental Team din Constanţa, cu adresa în strada Oneşti nr. 37 de către dr. Cristian Mina, iar cadrul de titan este realizat în parteneriat cu compania „3 D Fast” din Padova, Italia.Implanturile subperiostale au apărut din cauza eșecului protezelor mandibulareMedicul a precizat că necesitatea implanturilor subperiostale a apărut din cauza eșecului protezelor mandibulare amovibile, de a asigura o funcție adecvată pentru pacientul edentat.Menţionăm că, de obicei, implantul subperiostal este recomandat pentru un pacient care are un os maxilar erodat și și-a pierdut toți sau majoritatea dinților din spate. Atenţie, însă! Această procedură este utilizată numai pentru dinții din spate, nu şi pentru cei din față. Deoarece implantul este o structură metalică care se află deasupra osului maxilar și sub gingie, oferă suportul necesar unui implant, fără a compromite în continuare integritatea structurală a unui os maxilar deja deteriorat. Câteodată, a subliniat specialistul, unii pacienți ajung în situația de a fi eligibili pentru implanturi subperiostale, resorbțiile osoase fiind generate de problemele tiroidiene, de deficiența de calciu sau a vârstei înaintate. Alteori, lipsa osului este consecința unei afecțiuni ereditară, iar acest lucru nu se datorează întotdeauna unei igiene orale inadecvate.La fel ca implanturile endostale, implanturile subperiostale se vor fuziona cu osul maxilar printr-un proces cunoscut sub numele de osteointegrare, astfel încât implantul dumneavoastră va avea o bază foarte stabilă. La fel ca un implant endostal, va rămâne pe loc și nu va trebui să vă faceți griji că se mișcă sau alunecă. În ceea ce-i priveşte pe cei care au maxilarul de mică adâncime, aceştia pot să nu fie buni candidați pentru implanturi endostale, așa că de multe ori se folosesc implanturi subperiostale. În concluzie, atâta timp cât sunteți într-o stare generală de sănătate bună și nu aveți contraindicații, atunci ar trebui să fiți un bun candidat pentru un implant subperiostal.„Dacă un pacient are nevoie de un implant dentar, acesta este, de regulă, instalat prin utilizarea unui implant endostal. Acesta este un șurub metalic care este instalat chirurgical în osul maxilarului și, în timp, devine parte a osului maxilar, printr-un proces cunoscut sub numele de osteointegrare. Atunci când pacientului îi lipsește suficient os maxilar pentru a susține șurubul sau dacă are un os maxilar foarte puțin adânc, atunci indicația este de a instala un cadru metalic - numit implant subperiostal - între osul maxilarului și gingii. Implanturile sunt apoi atașate de cadrul metalic”, a adăugat dr. Mina.