Care este diferenţa dintre durerile de oase şi cele musculare

De foarte multe ori, poate fi dificil să faceţi diferența între durerile de oase și cele musculare, deoarece acestea afectează părți similare ale corpului. Durerea poate fi, de asemenea, asemănătoare ca intensitate. Totuşi, deși durerile osoase pot fi confundate cu cele musculare, primele se simt de obicei mai profund, mai ascuțit și pot dura mai mult. Dacă o durere este greu de suportat și durează, însă, mai mult de două zile, e indicat să se ceară sfatul medicului. De exemplu, susţin specialiştii,durerea de oase poate apărea din mai multe motive: dacă o persoană are osteoporoză, suferă o fractură sau se îmbolnăvește de cancer osos. Durerea musculară este mai frecventă decât cea osoasă, dar cauza acesteia nu este întotdeauna clară. Cunoscute și sub numele de mialgii, durerile musculare pot implica articulațiile, ligamentele, tendoanele și țesuturile moi care leagă mușchii de oase și organe.Durerile musculare pot apărea și la adulți, și la copii. În multe cazuri, mușchii dureroși nu reprezintă un motiv de îngrijorare și starea de sănătate revine fără tratament medical. Cauzele frecvente ale durerilor musculare includ surmenajul, deshidratarea, lipsa de calciu, traumatismele într-o zonă a corpului, activitate fizică excesivă (exerciții fizice prea intense) sau infecțiile virale (gripă, pneumonie etc.). Cu toate acestea, durerile musculare pot fi uneori un simptom al unei boli de bază. De precizat că leziunile musculare sunt frecvente la sportivi și la alte persoane implicate în activități fizice intense.