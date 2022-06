Care sunt condimentele care ne pot ajuta să scăpăm de kilogramele în plus? Răspunsul specialiştilor

Știai că și condimentele te pot ajuta să slăbești? Îmi plac că dau savoare mâncării și că mă salvează de excesul de sare, grăsimi sau substanțe nesănătoase care oferă acel gust delicios preparatelor, potrivit Antena3.ro





Mâncarea din bucătăria indoneziană este mult mai săracă în calorii. Deși conține multe ingrediente, porțiile sunt mici și bogate în nutrienți.







Care sunt condimentele care ne pot ajuta să scăpăm de kilogramele în plus?



Secretul indonezienilor sunt condimentele. Unul dintre ele este foarte popular și la noi în bucătărie.



Piperul negru ajută la eliminarea toxinelor din organism și arde grăsimile, iar studii recente au arătat că previne și formarea de noi celule grase.



Tendința de a găti este de a găti cu foarte multe plante, au foarte, foarte multe plante și frunze de toate tipurile. De exemplu, frunză de cartof dulce pe care noi nu le mâncăm.



Și unele dintre ele au efect de creștere a metabolismului, adică în supă, turmericul este un ingredient ideal pentru a crește metabolismul", mai spune medicul.



Consumul de turmeric crește temperatura organismului, ceea ce favorizează topirea și eliminarea grăsimilor în exces.



Și ultimul ingredient pe care vreau să vi-l prezint este ghimbirul roșu, care este o variantă tot de rădăcină, dar este o variantă care are culoare roșie. Aceasta este pudra de ghimbir roșu din care noi am pregătit un ceai. Are de trei ori mai mult gingerol, care e o substanță activă decât ghimbirul natural și atunci efectele sunt pe măsură.



Ghimbirul reglează nivelul zahărului din sânge și reduce grăsimea. Acesta poate fi folosit pentru a marina carnea, în sosuri, salate, smoothi-uri și ceaiuri.

