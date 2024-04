Castanul sălbatic are efecte miraculoase asupra sistemului circulator

Castanul sălbatic este un arbore de dimensiuni destul de mari, putând atinge o înălțime de până la 40 metri. Florile se recoltează când jumătate din inflorescență este înflorită, primăvara, iar castanele se adună toamna, atunci când învelișul verde plin de ghimpi crapă, iar castanele coapte se desprind singure de pe crengi și cad în jurul copacului. Potrivit specialiștilor, acestea conțin vitaminele C, K, grupul vitaminelor B - B1, B2-, grăsimi, amidon, saponozide, taninuri,- care mențin elasticitatea vaselor sanguine, flavonoide, care au proprietăți antiinflamatoare, hemostatice- decongestive, fiind, totodată, un real remediu pentru creșterea tonusului vaselor capilare fragile.Florile castanului sălbatic au un conținut bogat de derivați flavonici. Preparatele din castanele sălbatice, flori și scoarța sub formă de infuzie, ulei, decoct, pulbere și extracte uscate sau solubile obținute în industria farmaceutică, au adevărate proprietăți medicinale, cu efecte miraculoase asupra sistemului circulator, a bolilor vasculare. În plus, ele vindecă suferințele provocate de afecțiuni grave - accidente vasculare, tumori cancerigene, până la suferințele provocate de hemoroizi sau varice.Tratamentele cu preparatele din castane sălbatice se face numai sub supravegherea medicului, nu sunt recomandate femeilor însărcinate, și mamelor care alăptează, persoanelor care suferă de afecțiuni renale sau de ficat, persoanelor care iau coagulante.