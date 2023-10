Voi știți cât de mult suc din fructe ar trebui să consume un copil? Medicii spun că toți copiii cu vârsta cuprinsă între șapte și 18 ani nu ar trebui să consume mai mult de 236 ml de suc pe zi. Preșcolarii (4-6 ani) pot consuma aproximativ 118 ml - 177 ml de suc pe zi, în timp ce copiii mai mici (1-3 ani) ar trebui să aibă maxim 120 ml de suc inclus în dietă. Atenție! Bebelușii nu ar trebui să aibă suc în alimentație. Aceste recomandări se bazează în principal pe două argumente, după cum explică medicii. Sucul de fructe este practic fructul fără pulpă, are câteva vitamine în minus și este dăunător pentru dinți. Un motiv de îngrijorare a consumului de suc de fructe poate fi apariția cariilor dentare, în condițiile în care se știe că fructele conțin în mod natural cantități mari de vitamina C - cunoscută și sub numele de acid ascorbic, care poate eroda smalțul dinților. Totodată, concentrația mare de zahăr poate duce, de asemenea, la o deteriorarea smalțului dinților, dacă igiena dentară nu este menținută la un nivel optim.