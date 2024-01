Ciuboţica cucului elimină substanţele toxice din organism

Ciuboțica cucului este o plantă care creşte în zone umede de păşune, însorite, ale cărei flori sunt galbene- aurii. Potrivit specialiștilor, rădăcinile şi partea exterioară conţin o serie de substanţe foarte importante, precum săruri minerale, ulei volatil, flavonoizi, vitamina C etc. O altă subspecie este cunoscută ca ciuboţica ursului, care creşte în zona alpină, ocrotită de lege, neavând voie să fie culeasă. Planta poate fi folosită cu succes împotriva insomniei. Unii medici recomandă consumul de ceai, care va fi preparat în felul următor: ciuboţica cucului 50 grame, flori de levănţică 25 grame, sunătoare 10 grame, hamei 15 grame, rădăcină de valeriană 5 grame. Se ia 1/4 litru de apă clocotită, care se opăreşte cu o linguriţă din amestecul acesta de plante și se lasă acoperit cinci minute.Se strecoară ceaiul, se bea cald, îndulcit cu miere, înainte de culcare. Acest ceai înlătură toate tulburările nervoase. Totodată, ciuboţica cucului elimină toate substanţele toxice din organism care pot duce la artrită şi boli reumatice. În același timp, migrenele şi durerile de cap se atenuează cu ceai de ciuboţica cucului, care are efect și asupra miocardului. De asemenea, fiertura de rădăcină amestecată cu miere poate duce la eliminarea pietrelor la rinichi şi vezică, dar și la tratarea tusei, astmului, bronşitei, gripei, gutei. În afecţiunile inimii se recomandă vinul de ciuboţica cucului, care se prepară în felul următor: se umple o sticlă cu flori de ciuboţica cucului proaspete, fără a se îndesa, peste care se toarnă vin alb natural. Sticla se lasă astupată cu un dop de plută 14 zile, la soare. Se administrează până la trei linguri pe zi.