Ciupercile sunt cel mai bun substitut pentru carne

Ciupercile conţin o mulţime de vitamine şi minerale, de care organismul are nevoie pentru o cât mai bună funcţionare. Acestea sunt bogate în proteine, fier, potasiu, acid folic, vitaminele A, B1, B2, C, D şi zinc. Dintre toate legumele existente, ciupercile sunt considerate a fi cel mai bun substitut pentru carne. Spre deosebire, însă, de carne, ciupercile sunt mult mai uşor de digerat. Un alt beneficiu important al ciupercilor este că pot înlocui cu succes suplimentele de vitamina D.O condiţie importantă, însă, este să fie expuse razelor ultraviolete pentru o jumătate de oră înainte de a fi mâncate, precizează doctorulzilei.ro.La fel ca organismul uman, ciupercile transformă razele ultraviolete în vitamina D. Din fericire, nu-şi pierd proprietăţile atunci când sunt gătite. Conform mai multor studii publicate în SUA, vitamina D are un rol important în prevenirea unor boli ca scleroza multiplă, anumite tipuri de cancer şi bolile cardiovasculare. În plus, este deja cunoscută pentru proprietatea sa de a ajuta organismul să asimileze calciul, foarte important pentru întărirea oaselor. Vitamina D mai poate fi asimilată, de asemenea, şi din alimente precum: peştele gras, ouăle şi brânzeturile. Doza zilnică de vitamina D recomandată pentru adulţi este de 2000 de unităţi, iar o porţie de ciuperci conţine aproximativ 400 de unităţi.