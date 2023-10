În sezonul ghebelor, specialiştii atrag atenţia cu privire la riscul de intoxicaţii care pot provoca deces

Pădurile din judeţul Buzău se transformă în luna octombrie în raiul culegătorilor de ciuperci. Cele mai căutate sunt ghebele care sunt folosite cu precădere la prepararea zacuştii. Deja pe marginea şoselelor au apărut comercianţii ambulanţi care vând în coşuri de răchită buchete întregi de ghebe culese din fondul forestier. Ciupercile se pot dovedi însă deosebit de periculoase pentru sănătate atunci când sunt culese din flora spontană."Vorbind despre ciupercile din flora spontană, prima recomandare pe care o am este: atenţie, vă puneţi viaţa în pericol. Cine nu le cunoaşte, are dubii, mai bine le dă deoparte. Mai bine cumpără ciuperci din magazin. Dar sunt oameni care le cunosc însă şi aici sunt nişte recomandări. Spre exemplu, nu daţi spre consum ciuperci copiilor sub cinci ani. Întâi ar trebui testaţi pentru a nu fi alergici la sporii din ciuperci, şi asta se poate întâmpla şi oamenilor maturi. Pot avea reacţii adverse, să li se facă rău de la sporii din ciuperci. Totodată, ciupercile sunt foarte perisabile, conţin şi proteină, vitamine, dar au aproape 90% apă şi trebuie gătite repede, după ce le-am recoltat din flora spontană. La noi în ţară sunt determinate vreo 8.700 de specii, nu le putem recolta pe toate, unele sunt toxice, altele chiar otrăvitoare. Dacă mergeţi şi faceţi o recoltare ca turist, nu ajungeţi cu ele în bucătărie până nu le vede un localnic care cât de cât le recunoaşte. Se recomandă să aveţi mai multe recipiente când mergeţi la cules, pungi de hârtie, pentru că nu trebuie să le pui grămadă într-un coş şi pe cele bune şi pe cele toxice, pe care nu le cunoşti, pentru că sporii de la cele toxice cad pe cele bune. Mai sunt aşa zisele ciuperci pereche, unde din aceeaşi grupă una este comestibilă, să spunem ciuperca Cezarului, dar tot din aceeaşi grupă vine alta roşie, frumoasă - muscariţa, care este otrăvitoare şi aici confuzia poate fi uşor de făcut", a declarat pentru AGERPRES cercetătorul ştiinţific dr.ing. Ioana Tudor.