Intoxicația cu monoxid de carbon, extrem de periculoasă pentru organism

Din cauza faptului că monoxidul de carbon este un gaz care nu are miros, gust sau culoare, poate trece, deseori, neobservat și poate provoca otrăviri grave. Medicii afirmă că tratamentul este ușor și eficient, dar numai dacă intoxicația este detectată la timp. Monoxidul de carbon este considerat un ucigaș tăcut, otrăvind anual sute de persoane. Problemele apar din cauza funcționării proaste a sistemelor de încălzire sau manipulării greșite a acestora. Oricum, intoxicația cu monoxid de carbon este o urgență medicală. Din păcate, monoxidul de carbon poate fi inhalat accidental în casă, în timpul activităților zilnice, cum ar fi gătitul sau încălzirea spațiilor. Dispozitivele folosite nu funcționează bine sau nu au fost întreținute corespunzător. În plus, poate fi inhalat intenționat, în scopul sinuciderii. Nu știți ce produce el în organism?Toxicitatea monoxidului de carbon are la bază afinitatea sa mare pentru hemoglobină. Pe scurt, țesuturile sunt lipsite de oxigen, provocând ceea ce tehnic se numește hipoxie tisulară. Severitatea simptomelor depinde, însă, de cantitatea de monoxid de carbon inhalată și de durata expunerii. Simptomele sunt cauzate de lipsa de oxigen în țesuturi. Acestea pot include dureri de cap, amețeli, slăbiciune, greață și vărsături, dureri în piept, aritmii cardiace, probleme respiratorii. La acestea se adaugă stările de confuzie și somnolență. Atenție! Dacă nu este tratată la timp, poate duce la comă. Prin urmare, intoxicația este foarte periculoasă la persoanele care sunt bete sau care dorm, deoarece acestea pot suferi leziuni ireversibile ale creierului sau chiar pot muri înainte ca cineva să observe că există o problemă.