Consumată în forma sa pură, arnica este toxică şi vă afectează sănătatea

La ora actuală, arnica este unul dintre cele mai populare remedii homeopatice folosite pentru tratarea durerii. Totuşi, susţin specialiştii, este foarte important de menţionat că trebuie evitat consumul plantei in forma sa pură, întrucât poate fi toxică şi poate cauza complicaţii pentru sănătate. Planta poate fi folosită în siguranţă doar sub forma sa diluată, ca remediu homeopatic. Suplimentele cu arnică sunt disponibile sub formă de capsule şi pastile, care conţin cantităţi foarte mici de extract de arnică. Acestea nu au efecte secundare, pentru că sunt diluate. Cu toate acestea, este important să fie consultat un medic înainte de utilizarea oricărui tip de supliment oral, pentru a nu se depăşi doza recomandată.Arnica este disponibilă şi sub formă de ceai, dar produsul trebuie să fie unul produs de o firmă autorizată, care să conţină o concentraţie sigură pentru consum.De precizat că arnica poate trata rănile, arsurile şi durerile, dar şi alte afecţiuni. De exemplu, în cazul durerilor musculare, arnica este un analgezic natural. Este un remediu holistic folosit pentru dureri cauzate de accidentări, intervenţii chirurgicale sau inflamaţii. Totodată, este o alternativă mai sigură la antiinflamatoarele nesteroidiene şi alte analgezice din farmacii. În acelaşi timp, reduce umflăturile, mai ales cele cauzate de întinderi musculare, fracturi sau ciupituri de insecte şi accelerează procesul de vindecare al zgârieturilor şi rănilor prin stimularea producerii de celule albe, care curăţă sângele coagulat şi dispersează lichidele acumulate în zona afectată.