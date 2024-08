Consumul de șofran poate avea efect pozitiv asupra stării de spirit

Șofranul este un condiment bogat în antioxidanți, cu multiple beneficii pentru tratarea unor afecțiuni, dar și pentru industria de înfrumusețare. Totuși, susțin specialiștii, se recomandă consumul cu moderație, fiind un condiment cu gust intens și aromă puternică. În primul rând, acesta conține antioxidanți specifici numiți safranal, crocin, pirocrocin și crocetină, care au rol în lupta împotriva radicalilor liberi. În același timp, șofranul conține vitamine și minerale cum sunt calciu, magneziu, fier, zinc, seleniu, precum și vitaminele A, B și C. Drept urmare, consumul său poate avea efect pozitiv asupra stării de spirit, având proprietăți care luptă împotriva stărilor de depresie și reduc stările de anxietate. Mai exact, consumul de șofran contribuie la creșterea nivelului de dopamină din creier și are efect antioxidant și antiinflamator.În plus, față de tratamentul medicamentos pentru depresie, tratamentul cu șofran are mai puține efecte secundare. Protejarea sistemului nervos și proprietățile antiinflamatoare ale șofranului au rol și în îmbunătățirea memoriei, astfel că acest produs poate fi de ajutor și în cazul persoanelor diagnosticate cu Alzheimer. Conform unor studii, ar ajuta la tratamentul unor tipuri de cancer, contribuind la distrugerea sau împiedicând dezvoltarea și proliferarea celulelor canceroase.