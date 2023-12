Dacă ați făcut sex neprotejat, testați-vă pentru infecția cu HIV!

Cu 20 de ani în urmă, pandemia de SIDA părea de neoprit. Statisticile arată că peste 2,5 milioane de oameni se infectau cu HIV în fiecare an, iar SIDA revendica două milioane de vieți pe an. Potrivit UNAIDS (Programul Comun al Națiunilor Unite privind HIV și SIDA), astăzi, 29,8 milioane din cele 39 de milioane de persoane care trăiesc cu HIV la nivel global primesc tratament, iar alte 1,6 milioane de persoane au primit tratament în fiecare dintre anii 2020, 2021 și 2022.Dacă se va susține acest ritm de creștere în acoperirea cu tratament, va fi la îndemână atingerea țintei globale ca 35 de milioane de persoane să primească tratament HIV până în 2025.Conform datelor prezentate de Compartimentul pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA în România de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. M. Balş”, situația în ţara noastră este următoarea:la data de 30 septembrie 2022, erau înregistrate 17.708 persoane cu HIV, din care 13.985 în tratament antiretroviral. „Căile de transmitere principale la noile cazuri sunt sex neprotejat heterosexual (60% din cazuri), sex neprotejat în rândul bărbaților care fac sex cu alți bărbați (31% din cazuri), consumatori de droguri injectabile (7% din cazuri). La data de 30 iunie 2023, numărul pacienților HIV/SIDA era de 18.015, din care 147 din grupa de vârstă 0-14 ani; 129 din grupa de vârstă 15-19 ani și 17.739 din grupele de vârstă ≥ 20 ani. Numărul de cazuri noi HIV/SIDA depistate în semestrul I 2023 a fost de 318, iar numărul de decese înregistrate în semestrul I 2023 a fost de 61. Conform Strategiei Naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2022-2030, obiectivul de sănătate prioritar pentru România cu privire la HIV/SIDA este menținerea profilului de țară cu incidență redusă a HIV”, a precizat dr. Loti Popescu.În acest context, Ziua Mondială de luptă împotriva infecției HIV/SIDA, de la începutul acestei luni este atât o sărbătoare a realizărilor obținute, dar și un apel la acțiune pentru a împuternici comunitățile să preia un rol activ în prevenția HIV/SIDA.Astfel, comunitățile pot utiliza mesajul „Nimic despre noi, fără noi” pentru a evidenția inegalitățile specifice cu care se confruntă și pentru a demara acțiuni necesare rezolvării acestor inechități, deoarece ele conectează oamenii cu serviciile de sănătate publică centrate pe persoană, construiesc încredere, inovează, se implică și au un rol important în suportul acordat tuturor membrilor lor.La ora actuală, în România, activitățile de informare a populației, de mobilizare a eforturilor tuturor părților responsabile și a comunităților în răspunsul la infecția cu HIV se orientează spre: promovarea testării HIV atât pentru populația generală, cât și pentru grupurile cu risc crescut de infectare și accesul pentru persoanele refugiate din cauza războiului. De asemenea, se are în vedere mobilizarea populației generale și a liderilor de opinie pentru promovarea testării și prevenției, precum şi promovarea beneficiilor tratamentului antiretroviral, încurajarea persoanelor HIV pozitive să ințieze tratamentul și să îl mențină.Nu ştiţi cum se poate preveni transmiterea infecției cu HIV? Dacă ați făcut sex neprotejat cu o persoană al cărei status HIV nu îl cunoașteți, ar fi bine să vă testați, susțin specialiștii.