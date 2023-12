Prevenția este cea mai importantă armă în lupta cu boala parodontală

Paradontoza reprezintă o boală inflamatorie a țesuturilor gingivale, boală care se manifestă prin distrugerea osului ce susține dintele. Cu toate că mulţi oameni au o igienă orală satisfăcătoare, afecțiunile parodontale nu țin cont de acest lucru. Medicii susţin că moștenirea genetică, alimentația necorespunzătoare și placa bacteriană sunt factori declanșatori ai bolii parodontale, care se instalează lent, dar cronic și care poate duce în timp la pierderea dinților. Fiind declanșată de bacterii, analizele de laborator care se pot efectua sunt de mare ajutor în acționarea pentru ținerea sub control a bolii. Este foarte important ca afecţiunile parodontale să fie ținute sub control, alimentația și igiena orală să fie corespunzătoare, iar în cazul de predispoziție genetică, alcoolul și mai ales tutunul să fie evitate.Ce se întâmplă în astfel de situaţii? Gingiile se inflamează, devin moi, își schimbă culoarea din roz spre violet și sângerează la periaj. Treptat, boala gingivală începe să avanseze și gingiile se retrag de pe dinți lăsând la vedere osul alveolar. Apar durerile subtile, pruritul gingival, halitoza, adică respirația urât mirositoare, dar și senzația de disconfort la consumul alimentelor reci și fierbinți. În următoarea fază încep să se formeze pungile parodontale, acele pungi cu puroi care se formează între os și dinte și care, în timp, conduc la expulzarea dinților din alveolele dentare. Tratamentul parodontozei este, din păcate, dureros și costisitor, motiv pentru care prevenția rămâne cea mai importantă armă în lupta cu această boală parodontală. Tratamentul se face doar în cabinetul medicului dentist și sub anestezie locală pentru că presupune, prin diferite tehnici, un chiuretaj sub-gingival pentru îndepărtarea chirurgicală a pungilor de puroi.