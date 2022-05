Depresia postnatală poate avea urmări grave

„Depresia postnatală vine pe o structură de personalitate dinainte stabilită. Această stare poate dura până la 7 ani şi nu trece de la sine, dacă nu se administrează tratament medicamentos şi psihoterapie. Mama manifestă o protecţie exagerată asupra bebeluşului, din punct de vedere fizic, însă nu îl ia în braţe şi nu îl mângâie. Aceasta are o stare generală proastă, nu are vitalitate, chef de viaţă şi nu se bucură de copil, practic este blocată pe partea afectivă. Această stare a mamei afectează foarte mult şi nou născutul, pentru că el are nevoie de contact fizic şi afectiv cu mama. Nou născutul experimentează o lume nouă şi are nevoie de iubirea şi îndrumarea mamei”, explică specialiștii în domeniu





Depresia postnatală este o afecţiune psihică întâlnită la mame în primele luni după naştere. Recunoaşterea precoce a semnelor acestei afecţiuni de către familie şi apoi de specialişti, poate duce la tratarea imediată a afecţiunii, cu efecte garantate atât asupra mamei cât şi a nou născutului. Există un screening prenatal care depistează femeile predispuse să dezvolte o astfel de afecţiune şi care trebuie monitorizate în primele luni după naştere. Pentru a fi ajutate, proaspetele mămici trebuie să aibă parte de un suport material, afectiv şi moral cât mai puternic din partea familiei, dar mai ales din partea partenerului de viaţă.