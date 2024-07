Detoxifierea organismului, recomandată în orice sezon al anului

Pe toată durata sezonului estival, când aveți acces la o varietate bogată de fructe și legume proaspete, puteți valorifica diverse resurse naturale pentru a vă detoxifia corpul și a vă bucura de beneficiile unei alimentații sănătoase. În primul rând, detoxifierea reprezintă procesul prin care eliminați toxinele acumulate în organism, care vă pot afecta negativ starea de sănătate și bunăstarea generală.Medicii sunt de părere că detoxifierea este întotdeauna binevenită, cu atât mai mult cu cât aceasta poate reduce incidența de apariție a numeroase probleme de sănătate, cum ar fi oboseala cronică, imunitatea scăzută, alergiile, durerile de cap, scăderea capacității de concentrare sau mâncărimile pielii. Dr. Andra Butnaru, medic de familie, își încurajează pacienții să facă această detoxifiere în fiecare sezon. De ce? Pentru că, susține ea, stilul de viață ne poate pune la încercare corpul. Deși, în condiții normale, organismul este capabil să se curețe singur, creșterea nivelului de stres, lipsa exercițiilor fizice, constipația, dieta necorespunzătoare și stilul de viață nesănătos, ca să nu mai vorbim de creșterea toxinelor din mediu pot pune mare presiune asupra organismului. Și cum nu avem posibilitatea de a evita în totalitate toxinele, este important să facem tot posibilul de a ne ajuta corpul să scape de ele.„De-a lungul timpului, s-a stabilit o legătură directă între consumul de zahăr și o mulțime de probleme de sănătate precum obezitatea, diabetul, inflamațiile care pot duce la afectarea membranei celulelor. Mai mult decât atât, cu cât sunteţi mai încordaţi şi mai stresaţi, cu atât mai mult nu trebuie să vă axați pe alimentele și băuturile care conțin zahăr și care vă oferă un plus de energie pe termen scurt. Motivul este simplu: la un moment dat, veți plăti un preț piperat din punctul de vedere al sănătății. Ca urmare, recomandarea mea este să renunțați la consumul de zahăr și așa veți preveni acumularea de kilograme, inflamațiile, îmbătrânirea prematură și chiar dezechilibrul energetic. Totuși, este indicat să beți un ceai de lemn dulce (o plantă mai dulce decât zahărul, dar care conține zero calorii). Această plantă are proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene ca și multe alte beneficii pentru sănătate”, a explicat medicul.Alte ceaiuri care vă pot satisface nevoia de dulce sunt cele de mentă și scorțișoară. Apoi, verdețurile ajută mereu detoxifierea, iar cele mai bune din acest punct de vedere sunt verdețurile cu un gust amar. Spre exemplu, atunci când mâncaţi rucola, păpădie sau năsturel, este stimulat ficatul pentru a curăța mai eficace organismul. În acelaşi timp, gustul amar este un semnal pentru sistemul gastrointestinal. Acesta începe să elibereze hormoni și enzime digestive care cresc secreția biliară, metabolizează grăsimile și menține eliminarea ușoară. În concluzie, acest lucru ajută organismul să elimine toxinele mai rapid. În plus, detoxifierea poate avea și alte beneficii semnificative pentru sănătate. Iată câteva dintre ele: îmbunătățirea aspectului pielii. Astfel, prin eliminarea toxinelor din organism, puteți observa o îmbunătățire a aspectului pielii. Ca urmare, pielea devine mai luminoasă, mai sănătoasă și mai clară, iar problemele precum acneea sau iritațiile pot fi reduse. Mai mult decât atât, prin detoxifiere, puteți reduce nivelul de inflamații, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra sănătății voastre.