Legume care ajută la detoxifierea organismului

Detoxifierea este un proces fiziologic normal, care are loc în fiecare zi, în organism. De exemplu, puteţi include în alimentație o serie de alimente cu rol diuretic și care facilitează procesul de detoxifiere. Anghinarea este excelentă pentru funcționarea ficatului. Fiindcă ficatul este unul dintre organele care are rolul de a elimina toxinele din organism, orice aliment care susține această funcție hepatică este util. O legumă-vedetă pentru un organism sănătos, sparanghelul nu ajută doar la facilitarea procesului de detoxifiere, ci și în lupta împotriva îmbătrânirii și împotriva cancerului. Nelipsit din aproape orice bucătărie de la noi, usturoiul are capacitatea unică de a lupta aproape instantaneu cu bacteriile şi este util pentru că facilitează procesul de detoxifiere a colonului și a ficatului. Nu putea să lipsească din lista alimentelor care sprijină detoxifierea, ghimbirul, un aliment recomandat deseori pentru persoanele cu ficat gras, dar lista nu se opreşte aici, ceaiul verde, avocado, sfecla roşie şi altele, ajutând foarte mult organismul în acest proces.