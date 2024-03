Implantul subperiostal realizat de specialiștii M&M Dental Team vă redă zâmbetul

Vă confruntaţi cu o atrofie (resorbţie) osoasă severă? Sunteți purtători de proteze totale sau nu mai aveți suficient os natural sănătos și nu puteți beneficia de adiție osoasă sau reconstrucție de os dentar? Nu disperați! Pentru orice problemă, există și soluții, implantul subperiostal reprezentând o alternativă excelentă, dar mai ales rapidă a unei danturi fixe, totul fiind realizat în maxim 24 de ore.La momentul actual, comparativ cu implanturile clasice, implanturile subperiostale nu reprezintă un simplu șurub, ci utilizează un schelet din titan, biocompatibil în proporție de 100%, care oferă un suport stabil atât maxilarului, cât și mandibulei, pentru o lucrare fixă cât mai precisă. Astfel, pe baza examinării CT și a scanărilor digitale, se va realiza un schelet personalizat din titan biocompatibil, care va avea rol de substituție osului necesar implanturilor dentare. De ce se numesc subperiostale? Pentru că acest tip de implanturi sunt inserate direct sub periost, formațiune care se află sub gingie și care îmbracă osul maxilar.Nu știți ce se întâmplă? În primă fază se realizează un model 3D al osului pacientului, iar pe baza acestui model, se realizează un schelet din titan 100%, care se mulează perfect pe osul pacientului. Scheletul din titan va fi fixat cu ajutorul unor microșuruburi speciale, care vor fi ancorate în os cu ajutorul unui ghid chirurgical printat 3D. Lucrarea provizorie fixă va fi atașată în circa 24 de ore de la intervenție, iar cu această lucrare pacientul poate zâmbi și poate mânca (doar alimente moi în primele 3-4 luni), ulterior fiind aplicată și lucrarea definitivă.Una dintre clinicile din municipiul Constanța, în care pot fi efectuate astfel de intervenții este clinica M&M Dental Team, cu sediul în strada Onești nr. 37, care a perfecționat un protocol de implant subperiostal, inovându-l și actualizându-l cu cele mai noi tehnologii din acest domeniu, acesta fiind capabil să garanteze un produs mai bun și o nouă intervenție complet diferită, față de cum se făcea în trecut, și aici ne referim la titan.Acest titan a fost, ani la rând, metalul cel mai des utilizat în implantologie.Tratamente, personalizate pentru fiecare pacient în parteÎn prezent, însă, tehnologia avansată le permite medicilor stomatologi, alt gen de tratamente, personalizate pentru fiecare pacient în parte. Ca urmare, este construită o formă identică în gura pacientului având ca ștampilă osul rezidual. În plus, proiectarea și fabricarea protezelor dentare fixe sau grila 3D Medica sunt conduse de o echipă de ingineri biomedici, medici specialiști, tehnicieni dentari și experți informatici, pentru a obține cea mai mare precizie în fiecare etapă de prelucrare.Mai mult decât atât, implantul subperiostal produs de 3D Medica poate rezolva cazuri de defecte dentare totale maxilare sau mandibulare sau poate restaura dinții în zonele izolate ale gurii unde lipsesc. Odată ce este sprijinită intim pe os, este fixată cu șuruburi de titan care în timp se vor osteointegra ca și cum ar fi niște mici implanturi. Foarte important, implantul subperiostal nu are nevoie de osteointegrare, pentru că reținerea sa este mecanică, deci permite încărcarea imediată. Altfel spus, permite posibilitatea de a folosi imediat o proteză temporară cimentată pe bonturile grilajului. Investigația, stabilirea planului de tratament, ghidarea chirurgicală și procedura chirurgicală de inserare se realizează în cadrul Clinicii M&M Dental Team de către dr. Cristian Mina, iar cadrul de titan este realizat în parteneriat cu Compania 3 D Fast în Padova, Italia. Medicul stomatolog a precizat că necesitatea implanturilor subperiostale a apărut din cauza eșecului protezelor mandibulare amovibile de a asigura o funcție adecvată pentru pacientul edentat. Un alt motiv pentru a folosi implanturi subperiostale este timpul necesar pentru finalizarea cazului. Supraproteza susținută pe implantul subperiostal va avea o proteză stabilă chiar în ziua intervenției chirurgicale, spre deosebire de o supraproteză susținută pe endostal, care va dura câteva luni până la finalizare. De asemenea, atunci când pacientului îi lipsește suficient os maxilar pentru a susține șurubul sau dacă are un os maxilar foarte puțin adânc, atunci indicația este de a instala un cadru metalic, numit implant subperiostal, fixat între osul maxilarului și gingii. Mai departe, implanturile sunt atașate de cadrul metalic. În concluzie, dacă aveți probleme cu dantura și vă este indicat acest tip de implant, trebuie să știți că se găsesc soluții inovatoare, care nu doar că vă vor reda zâmbetul, dar vă veți bucura pentru o lungă perioadă de timp de dinți ficși.Pentru informații suplimentare, apelați cu încredere următoarele numere de telefon: 0341. 465.635, 0725. 869.561, 0341. 412. 549.