Busuiocul reduce nivelul mărit de grăsime din sânge

Busuiocul este o plantă care are capacitatea de a reduce colesterolul, dar are și proprietăți antibiotice, putând preveni chiar și cancerul. Potrivit specialiștilor, acesta reduce nivelul mărit de grăsime din sânge. Grăsimile sunt insolubile, ceea ce înseamnă că colesterolul nu se dizolvă în sânge, ci se lipește de anumite proteine, formând lipoproteine. Aceste lipoproteine reprezintă un factor de risc major pentru bolile coronariene, dar și pentru atacul cerebral. Din acest motiv persoanele care descoperă că au colesterolul mărit trebuie să facă tot posibilul să scadă valorile acestuia pentru a preveni bolile de inimă.Totodată, busuiocul poate conține substanțe capabile să scadă concentrațiile plasmatice de lipide și ar putea fi benefice în prevenirea hiperlipidemiei și a bolilor cardiovasculare conexe. În fapt, conform studiilor efectuate în ultimii ani, busuiocul elimină colesterolul „rău” din sânge sau LDL-ul, scăzând nivelul de lipoproteine din sânge. De asemenea, eugenolul, substanța care se regăsește în busuioc, are proprietăți antioxidante, inhibând oxidarea LDL-ului și prevenind deci bolile de inimă, precum și ateroscleroza. Mai mult decât atât, extractul din frunze de busuioc scade nivelul colesterolului total în hipercolesterolemie. Fiind o sursă excelentă de vitamina A, vitamina C, dar și antioxidanți, busuiocul protejează arterele de efectele nocive ale radicalilor liberi din organism.