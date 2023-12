Busuiocul are o mulțime de proprietăți care îl fac potrivit în medicina alternativă, ca plantă medicinală, dar și drept condiment în industria culinară. La ora actuală, cel mai folosit tip de busuioc este cel dulce, care poate fi consumat ca tratament sau ca prevenție pentru diverse afecțiuni, sub formă de ceai de busuioc sau sub formă de suplimente alimentare. În ambele cazuri, este nevoie de îndrumarea medicului atunci când este vorba despre consum regulat, nu ocazional.Ceaiul de busuioc este ideal în lupta împotriva bolilor inflamatoare, bacteriilor infecțioase, infecțiilor virale, dar și împotriva unor tipuri de cancer. Printre acestea sunt cancerul de piele, cancerul la plămâni, cancerul la ficat, cancerul la colon, cancerul la sân sau cancerul bucal. Potrivit specialiștilor, frunzele și semințele de busuioc, ca și ceaiul de busuioc sau suplimentele alimentare care conțin busuioc pot fi consumate și în timpul tratamentelor pentru cancer, respectiv chimioterapie sau radioterapie.Totodată, planta poate ameliora disconfortul produs de efectele adverse ale acestor tratamente. În același timp, consumul de ceai de busuioc normalizează funcțiile ficatului, previne apariția artritei și menține elasticitatea și suplețea tenului. Consumul de ceai de busuioc are și alte beneficii, cum ar fi combaterea durerilor cauzate de spasme abdominale sau gaze intestinale. Acesta este și un bun adjuvant în cazul persoanelor cu un apetit scăzut, crescând pofta de mâncare. În plus, are rol în reducerea nivelului de zahăr din sânge, scade nivelul colesterolului și reglează glicemia.