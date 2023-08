Implantul subperiostal poate fi efectuat la Clinica M&M Dental Team Constanța

Atât timp cât vă aflați într-o stare generală de sănătate bună și nu aveți contraindicații, atunci ar trebui să fiți un bun candidat pentru un implant subperiostal. Dacă un pacient are nevoie de un implant dentar, acesta este de obicei instalat prin utilizarea unui implant endostal. Acesta este un șurub metalic care este instalat chirurgical în osul maxilarului și, în timp, devine parte a osului maxilar printr-un proces cunoscut sub numele de osteointegrare. Atunci când pacientului îi lipsește suficient os maxilar pentru a susține șurubul sau dacă are un os maxilar foarte puțin adânc, atunci indicația este de a instala un cadru metalic - numit implant subperiostal - între osul maxilarului și gingii. Implanturile sunt apoi atașate de cadrul metalic.





Prin urmare, chiar și pacienții cu situații grave de resorbții osoase, pentru care nu se puteau face până acum reconstrucții osoase, pacienții edentați total, care au purtat mult timp proteze mobile, pot beneficia, acum, de o lucrare fixă, datorită noilor tehnologii din stomatologie, aceste lucrări personalizate, aceste implanturi subperiostale putând să asigure dinții ficși și în cazul acestor pacienți.





Tehnica protetică de alegere pentru implantul subperiostal complet este o supraproteză RP-4, iar înregistrările relațiilor centrate și verticale sunt utilizate de la protezele anterioare. Astfel, protezele dentare duplicate sunt fabricate utilizând chit pe suprafața intaglio și suprafața opusă. Încercarea protezei este apoi realizată pentru a face modificările necesare pentru o estetică și funcție optime.





Tehnologiile avansează de la un an la altul și totul se perfecționează. Astfel, în prezent, se realizează noi materiale, se găsesc noi soluții care vă pot ajuta să vă bucurați de dinți ficși. Atenție, însă! Nu trebuie să uitați că esențială rămâne grija noastră pentru sănătatea orală și pentru sănătate, în general.





- Un implant subperiostal este de obicei recomandat pentru un pacient care are un os maxilar erodat și și-a pierdut toți sau majoritatea dinților din spate. Această procedură este utilizată numai pentru dinții din spate, nu şi pentru cei din față. Deoarece implantul este o structură metalică ce se află deasupra osului maxilar și sub gingie, oferă suportul necesar unui implant, fără a compromite, în continuare, integritatea structurală a unui os maxilar deja deteriorat. Unii pacienți ajung în situația de a fi eligibili pentru implanturi subperiostale, resorbțiile osoase fiind generate de problemele tiroidiene, de deficiența de calciu sau a vârstei înaintate. Uneori, lipsa osului este consecința unei afecțiuni ereditare şi nu se datorează întotdeauna unei igiene orale inadecvate.- La fel ca implanturile endostale, implanturile subperiostale se vor fuziona cu osul maxilar printr-un proces cunoscut sub numele de osteointegrare, astfel încât implantul dumneavoastră va avea o bază foarte stabilă. La fel ca un implant endostal, acesta va rămâne pe loc și nu va trebui să vă faceți griji că se mișcă sau alunecă. Cei care au maxilarul de mică adâncime pot să nu fie buni candidați pentru implanturi endostale, așa că de multe ori se folosesc implanturi subperiostale.