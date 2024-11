Dormiți minim opt ore și astfel evitați apariția pungilor de sub ochi!

Pungile de sub ochi creează un efect inestetic la nivelul feței și se pot accentua odată cu înaintarea în vârstă. Deși somnul insuficient este principala cauză ce favorizează apariția pungilor de sub ochi, există totuși mulți alți factori de risc ai edemului infraorbital, așa cum se numesc în termeni de specialitate inflamațiile zonei de sub ochi.

Din fericire, susțin specialiștii, există numeroase metode prin care puteți preveni apariția acestora și la fel de multe remedii, naturale sau moderne, chirurgicale, pentru estomparea lor. Pungile de sub ochi pot fi prevenite, dar și ameliorate.







Iată câteva remedii naturale pentru a scăpa de ele: dormiți suficient, pentru că ochii obosiți sunt un indicator al calității somnului, motiv pentru care ar trebui să dormiți minim opt ore pe noapte pentru a ține departe pungile de sub ochi. Apoi, este necesar să adoptați o poziție corectă de somn. Nu este recomandat să dormiți pe burtă, deoarece sângele se va acumula la nivelul feței. Optați, în schimb, pentru dormitul pe spate, folosind eventual două perne suprapuse, pentru a menține capul ușor ridicat. Limitați consumul de cafea, deoarece aceasta deshidratează țesutul cutanat, fapt care favorizează apariția edemului infraorbital. De asemenea, se recomandă renunțarea la fumat. Fumătorii sunt predispuși la îmbătrânirea prematură, deci, la apariția ridurilor faciale, a cearcănelor și a pungilor de sub ochi. Nu în ultimul rând, evitați băuturile alcoolice, precum lichiorul, vinul sau berea, care deshidratează pielea. În plus, alcoolul afectează calitatea odihnei. Totodată, aplicarea constantă a compreselor cu ceai verde, a feliilor de castravete sau chiar a cuburilor de gheață sunt remedii rapide și la îndemână pentru estomparea pungilor de sub ochi.