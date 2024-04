Durerile de genunchi sunt agravate de kilogramele în plus

Durerea articulară este una dintre cele mai frecvente afecțiuni la adulții care au peste 35 de ani, acestea fiind mai greu de suportat pentru cei care sunt supraponderali sau obezi. Potrivit unui studiu, forța pe genunchii la un adult mediu reprezintă echivalentul a 1½ din greutatea corporală. Cu alte cuvinte, pentru fiecare zece kilograme în plus, puneți 15 kilograme în plus de presiune pe articulațiile tale. Acea presiune suplimentară asupra articulațiilor este dureroasă și poate duce la alte afecțiuni debilitante, cum ar fi artrita sau osteoartrita.Medicii susțin că dacă în cazul persoanelor supraponderale pot apărea disconfort și durere de picioare de intensitate medie, resimțită în special la efort, în cazul persoanelor care suferă de obezitate morbidă, de pildă, durerile pot fi extrem de puternice și pot apărea în timpul unor activități banale, precum mersul pe jos ori statul în picioare. Printre problemele pe care le pot cauza kilogramele în plus la nivelul picioarelor se numără: slăbirea tendoanelor și ligamentelor, presiune crescută pe mușchi, dar și pe articulații și oase, vene varicoase, crampe musculare (cârcei). Soluția? Pierderea în greutate poate reduce procesul inflamator.