Nevralgia sciatică poate declanşa, uneori, durerile de coapse

Durerea în partea posterioară a coapsei este un simptom clinic des întâlnit, în special în rândul alergătorilor, datorită suprasolicitării grupei musculare din această regiune anatomică, ce asigură flexiunea gambei. De asemenea, aceasta este un disconfort clasic descris de către pacienții cu nevralgie sciatică.Medicii susțin că sunt și alte afecțiuni care pot cauza durerea în regiunea posterioară a coapsei cum este nevralgia sciatică, de exemplu. Acest termen definește durerea simțită în țesuturile inervate de către nervul sciatic și este generată de lezarea acestui nerv, cel mai frecvent datorită unei hernii de disc la nivel lombar. Aceasta se manifestă printr-o durere de spate ce iradiază în fesă, de-a lungul porțiunii posterioare a coapsei, până în picior, la nivelul degetelor. Potrivit dr. Ștefan Barusca, durerea este unilaterală (discul vertebral se deplasează spre lateral și comprimă o rădăcină nervoasă din aproprierea coloanei vertebrale), are caracter de arsură, în zona durerii se remarcă amorțeală și parestezii (senzația de furnicături, înțepături). Anamneza are cea mai mare importanță în procesul de stabilire a diagnosticului, întrucât acest traiect particular al durerii este reprezentativ pentru leziunea nervului sciatic. Tocmai de aceea, examenul clinic și cel imagistic (RMN-ul este cel mai potrivit pentru identificarea leziunii la nivelul țesutului nervos) ajută la întărirea ipotezei de diagnostic.Un alt test inclus în examenul clinic al aparatului neurologic, este manevra Lasegue. Aceasta constă în ridicarea membrului inferior afectat după ce pacientul se poziționează în clinostatism (întins pe spate). Manevra este pozitivă (are însemnătate) dacă disconfortul se accentuează. Explicația constă în faptul că prin ridicarea membrului inferior se pune în tensiune nervul sciatic prin alungire, determinând o iritație suplimentară. În acest caz, întinderea musculară este leziunea fibrelor musculare datorată suprasolicitării. Acest disconfort este extrem de des întâlnit la persoanele practicante de sport, în special la alergători. „În cazul în care suprasolicitarea este prelungită, durerea simțită în partea posterioară a coapsei se va croniciza. Simptomele tipice sunt: apariție bruscă cu caracter de arsură, durerea este localizată, disconfortul poate fi simțit și la palpare (în acest mod se aplică presiune pe fibrele lezate), pot apărea crampe după câteva zile. De fapt, acesta este fenomenul în care fibrele musculare se contractă involuntar și nu se pot relaxa. Cele mai frecvente locații sunt la nivelul gambei, coapsei și piciorului. În aceste cazuri, tabloul ce se conturează cuprinde următoarele caracteristici: durere localizată, se pot vedea mișcările de contracție a fibrelor (asemenea unor zvâcniri), apariția este bruscă, durerea are caracter ascuțit, care, în mod normal durează de la câteva secunde până la puține minute”, a explicat medicul. Dacă vă confruntaţi cu o contuzie musculară, înseamnă că aveţi o regiune tisulară lezată, caracterizată prin ruperea capilarelor sangvine, fiind numită în practica medicală și hematom. În astfel de situaţii, anamneza și implicit relatarea traumatismului subit și examenul clinic (inspecția și palparea dureroasă) au un rol deosebit în stabilirea diagnosticului. În cazul contuziilor profunde, tehnicile imagistice ce au sensibilitate crescută pentru țesuturile moi (ecografie, RMN) pot evidenția cu ușurință întinderea leziunii.