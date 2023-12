Flora intestinală oferă protecție împotriva bacteriilor dăunătoare

Flora intestinală joacă un rol important în viața oamenilor, din multe puncte de vedere. În primul rând, trebuie precizat că aceasta este alcătuită dintr-un ansamblu de bacterii benefice și microorganisme care pot contribui la menținerea sănătății organismului și la menținerea echilibrului. Aceste microorganisme vii, în special bacteriile bune aduc beneficii sănătății gazdei atunci când sunt consumate în doze potrivite. În plus, ele contribuie la menținerea și restabilirea echilibrului florei intestinale, sprijinind astfel sănătatea digestivă.Când ne naștem, sistemul nostru digestiv este încă steril, adică nu conține bacterii, și abia mai târziu se dezvoltă flora intestinală, care constă în bacterii și alte microorganisme care ocupă loc pe mucoasa intestinală. Compoziția și funcția acestora variază în diferitele zone ale tractului digestiv, de la stomac până la intestinul subțire. În flora intestinală normală se găsesc aproximativ 400-500 de specii, iar masa totală a acestora ar fi de aproximativ 1,5-2 kg dacă ar fi cântărită. Aceste bacterii contribuie cu 40-60% din greutatea uscată a fecalelor. Potrivit dr. Paul Rusu, aceste bacterii sunt pretutindeni, sunt inevitabile și joacă un rol esențial în viața noastră. Fără ele, viața nu ar fi posibilă. Altfel spus, aceste microorganisme joacă un rol crucial în procesele de metabolism, deoarece stimulează funcționarea celulelor mucoasei intestinale, participă la descompunerea carbohidraților neasimilabili și nedigerabili, și ajută la absorbția mai multor minerale (calciu, magneziu, fier).De asemenea, produc vitamine esențiale pentru organism (vitaminele din complexul B, vitamina K) și alți compuși care îndeplinesc funcții de apărare în organism. Nu numai bacteriile benefice se pot stabili în tractul digestiv, ci și bacteriile patologice, dăunătoare.„În plus, flora intestinală oferă o protecție împotriva bacteriilor dăunătoare și poate împiedica înmulțirea acestora în intestine. Totodată, aceasta joacă un rol crucial în menținerea echilibrului și prevenirea proliferării bacteriilor nocive care pot provoca probleme de sănătate. De asemenea, previne absorbția multor toxine și alergeni, având un rol semnificativ în lupta împotriva patogenilor care intră în organism. Tocmai de aceea, este deosebit de important să avem o floră intestinală sănătoasă. Cu toate acestea, diverși factori pot perturba ușor echilibrul stabilit, iar bacteriile, ciupercile și virușii dăunători prezenți pot începe să se înmulțească. Cei mai obișnuiți factori perturbatori includ: medicamentele (antibiotice, hormoni, antiacide, steroizi, antiinflamatoare, contraceptive), consumul excesiv de proteine, excesul de consum de carbohidrați rafinați, alimentația bogată în alimente acide și prăjite în ulei, cafeaua, alcoolul, toate având un impact negativ asupra florei intestinale”, a precizat medicul. În plus, mai mulți factori de stil de viață sunt inamici ai echilibrului intern: stilul de viață stresant, fumatul, lipsa de mișcare și deficitul de vitamine pot, de asemenea, provoca dezechilibrul. Totuşi, folosind bacterii benefice, putem ajuta la restabilirea echilibrului florei intestinale.