Folosiți cu încredere produsele naturale pentru hidratarea și regenerarea pielii

La îndemâna oricui, fructele, legumele și unele plante constituie o sursă foarte bogată pentru obținerea de măști, comprese sau exfolianți pentru piele. Aceste produse naturale conțin vitamine și enzime care contribuie la stimularea proceselor vitale ale pielii, dându-i un aspect mai sănătos și mai tânăr. Potrivit specialiștilor, secretul unui ten luminos al multor femei, indiferent de vârstă, constă în aplicarea acestor produse naturale în scopul de a curăța, hidrata sau regenera pielea. Înainte de aplicarea lor se demachiază tenul și se face o saună facială cu ceai de plante (mușețel, albăstrele etc.). Iată cele mai frecvent folosite produse naturale în cosmetică: aloe Vera. Aceasta are proprietăți calmante și hidratante, motiv pentru care este recomandată tuturor tipurilor de ten.Tăiați un centimetru din plantă, secționați-o pe lungime și masați fața și gâtul. Lăsați-o să acționeze zece minute, iar după aceea, clătiți fața cu apa călduță din abundență. Pe lângă faptul că este un fruct delicios, bogat în minerale și vitamine, banana are proprietăți hrănitoare, fiind recomandată tenurilor uscate și devitalizate. Zdrobiți miezul unei banane până obțineți o pastă, aplicați pe față și gât, iar după zece minute clătiți cu apă călduță din abundență. La final, tapotați tenul cu un prosop curat. Castravetele, în schimb, are efect hidratant și răcoritor, fiind recomandat pentru toate tipurile de ten. Zdrobiți miezul unui castravete la care adăugați o linguriță de lapte praf pentru consistență și aplicați-o pe față și gât. Lăsați amestecul să acționeze zece minute, apoi clătiți cu apa călduță.