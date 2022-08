Fructele kiwi sunt recomandate pentru evitarea răcelilor

Afinele, de exemplu, pe lângă faptul că au mai puțini carbohidrați decât altele, sunt considerate un supliment util pentru reducerea riscului de boli. La rândul lor, kiwi sunt niște fructe care furnizează o cantitate importantă de carbohidrați. Totodată, acest fruct se remarcă prin aportul ridicat de vitamina C. Din acest motiv, consumul său este recomandat pentru evitarea răcelilor și menținerea integrității pielii, în timp ce mărul are un procent ridicat de apă, fibre, vitamina C, potasiu și vitamina K. Studiile sugerează că merele sunt importante pentru prevenirea bolilor cronice netransmisibile. Un alt beneficiu important pentru sănătate al acestui fruct este conținutul său de pectine, un tip de fibre prebiotice care induc sațietatea și ajută la menținerea integrității intestinelor.

Consumul zilnic de fructe este extrem de benefic asupra organismului. Conform specialiștilor, fructele sunt asociate cu prevenirea bolilor, în special a celor asociate proceselor inflamatorii, cum ar fi obezitatea și diabetul. Acest lucru este atribuit aportului ridicat de micronutrienți, cum ar fi vitaminele, mineralele și antioxidanții. În ceea ce privește conținutul lor de carbohidrați, acest lucru depinde în mare măsură de tipul de fructe, precum și de gradul lor de maturitate.