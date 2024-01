Frunzele de frasin au efecte antiinflamatoare și antireumatice

În prezent, frasinul este foarte apreciat pentru frunzele sale, care pot fi folosite în multe probleme de sănătate. De exemplu, susțin specialiștii, datorită efectelor sale antiinflamatoare și antireumatice, ele pot fi utilizate pentru a calma simptomele artritei, artrozei și reumatismului. În plus, poate fi folosit și pentru episoadele de gută. Scoarța de frasin este utilizată drept tonic și astringent, fiind apreciat și pentru proprietățile sale ce împiedică atacurile repetate ale unei boli. Datorită astringenței poate fi utilizat în decocturi pentru tratamentul febrei intermitente și a malariei, în loc de chinină. Remediile tradiționale îl recomandă inclusiv pentru tratarea diareei. Decoctul este inodor, are un gust ușor amar, dar poate fi folosit și pentru a îndepărta depunerile de pe ficat și splină, precum și în reumatism.Unele persoane recomandă apa distilată de la frunze în cazul obezității, deși nu au fost efectuate suficiente studii care pot demonstra eficacitatea în acest sens. Frunzele, scoarța și crengile tinere conțin cumarină ce are efectul de a inhiba creșterea bacteriilor și a fungilor. Pentru utilizare internă, frunzele de frasin trebuie fierte, iar substanța obțină trebuie consumată ca infuzie. De asemenea, puteți prepara tinctură din frunzele de frasin. Pentru aceasta se recomandă aproximativ 20 de frunze înmuiate într-un litru de vin alb. Frunzele trebuie lăsate la marinat timp de câteva zile, iar apoi băutura poate fi consumată. Extern, acestea pot fi utilizat sub formă de cataplasmă. Adăugați frunzele într-un vas cu apă, pe care o lăsați la clocotit. Dați focul la mic, apoi, și lăsați frunzele să se înmoaie pentru o perioadă de 15 minute. Pentru a trata articulațiile dureroase, aplicați frunzele într-o compresă pe zona respectivă.