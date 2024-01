Ginsengul are un impact benefic asupra funcțiilor cerebrale

Fie că este vorba despre băuturi energizante sau despre medicina tradițională, ginsengul pare să fie nelipsit din viețile multor oameni. Potrivit specialiştilor, acesta ar fi un antioxidant extrem de eficient şi ar ajuta la ameliorarea multor probleme de sănătate. Studii mai vechi susțin că unele tipuri de ginseng funcționează ca un factor de relaxare, în timp ce altele au efect de reenergizare. Medicina tradițională chineză pare să privească rădăcina de ginseng ca pe un fel de panaceu. Comunitatea științifică vestică este ceva mai reținută atunci când vine vorba despre beneficiile sale și impune efectuarea de studii care să le demonstreze. Conform cercetărilor efectuate până în prezent, iată care sunt beneficiile ginsengului pentru sănătate! Se spune că acesta este o sursă bogată de antioxidanți și are o serie de proprietăți antiinflamatorii. Unele studii in vitro au demonstrat că extractele de ginseng, mai exact compușii denumiți ginsenozide, ar putea reduce procesele inflamatorii cronice, reducând deteriorarea oxidativă a celulelor, responsabilă pentru afecțiunile cronice. Studiile efectuate pe subiecți umani au relevat, de asemenea, rezultate promițătoare.Totodată, ginsengul ar putea avea un impact benefic asupra unei serii de funcții cerebrale care includ memoria, comportamentul și starea de spirit. Unele studii in vitro, efectuate pe animale, au evidențiat efectele protectoare ale unor compuși din ginseng asupra daunelor determinate de radicalii liberi asupra creierului. Alte cercetări evidențiază, în schimb, proprietățile antibacteriene, antimicotice și antivirale ale ginsengului, proprietăți care ar putea susține funcția sistemului imunitar. De asemenea, în ultimii ani s-a demonstrat faptul că ginsengul ar reduce stările de oboseală cronică și ar crește nivelurile de energie.