Hernia incizională apare, de obicei, la persoanele care depun o muncă fizică intensă

„În general, eventrațiile apar frecvent la persoanele supraponderale și la femeile gravide, tușitorii cronici sau cei care depun muncă fizică intensă (ridicare de greutăți frecvente), sportivii de performanță, cei care suferă de adenom de prostată, toate aceste categorii având în antecedente cel puțin o operație în sfera abdominală. Pacienții care au suferit o intervenție chirurgicală abdominală pe cale clasică (deschisă) au șanse de 15% sau mai mult de a dezvolta în cele din urmă o hernie incizională (eventrație) prin locul inciziei. Din păcate, singurul tratament în cazul acestei patologii este cel chirurgical. Mai mult decât atât, apariția unei eviscerații la episodul chirurgical anterior, care s-a tratat conservator la acel moment, duce la apariția eventrațiilor în toate cazurile, iar intervenția chirurgicală trebuie să se realizeze la cel puțin şase luni de la prima operație”, a subliniat medicul.





Cel mai adesea, pacientul observă umflătura și merge la consultul unui medic chirurg. În urma consultului, se pune diagnosticul de eventrație, fiind foarte puține cazuri în care este nevoie de investigații suplimentare (ecografie, CT). Atenţie! Sunt cazuri, mai ales la persoanele cu țesut gras bine dezvoltat și cu eventrații mici și greu palpabile, când investigațiile imagistice sunt cele care tranșează diagnosticul. Pe scurt, primul lucru pe care îl observă pacientul este o umflătură moale sub piele, de obicei, sub sau adiacent cicatricii postoperatorii. Cele mai multe dintre aceste hernii fie sunt nedureroase, fie produc o durere surdă intermitentă, mai ales după activitate fizică. Dacă hernia este reductibilă, umflătura se poate micșora sau poate să dispară atunci când pacientul stă în poziția culcat. Când umflătura nu se mai poate reduce apar și alte simptome, în funcție de conținutul herniei și gradul de afectare a acestuia. Cert este că eventrația se poate dezvolta lent, pe o perioadă de săptămâni





Majoritatea oamenilor o cunosc sub numele de hernie incizională. Eventrația reprezintă ieșirea sub piele a organelor din cavitatea abdominală și este o problemă care apare, în general, în urma unui traumatism sau a unei intervenții chirurgicale.Altfel spus, eventrația este o umflătură cauzată de ieșirea sub piele a viscerelor (organelor) din cavitatea abdominală. Cel mai vizibil semn este inflamarea abdomenului, care poate fi însoțită și de o durere ușoară în zona afectată. Câteodată, această protuberanță aproape că este imperceptibilă, mai ales dacă pacientul este așezat în poziția culcat și umflătura se retrage. Cu toate acestea, există și unele tipuri de hernie incizională care se manifestă prin dureri puternice, stări de greață, vărsături etc. Potrivit dr. Mihai Hrițcu, eventrația apare atunci când slăbirea rezistenței musculaturii abdominale permite ieșirea structurilor din cavitatea abdominală prin defectul parietal creat.