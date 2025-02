Igienizarea dinților copiilor se face din primele luni de viață

Îngrijirea cavităţii bucale trebuie făcută cu mare atenţie, încă din primele luni de viaţă. Pentru că este foarte mic şi nu poate fi spălat pe dinţişori, bebeluşul va fi şters, uşor, în guriţă cu un tifon steril. Apoi, la vârsta de şase luni sau din momentul apariţiei primilor dinţişori este recomandat să se facă o igienizare cu un degetar de silicon, pentru a putea peria dinţii de lapte, eventual punând pastă fără fluor cât un bob de mazăre.„Astfel, se asigură o îndepărtare a resturilor alimentare de pe dinţişori, cu degetarul, şi înlăturarea eventualelor resturi alimentare rămase pe obraz, partea internă, limba şi în jurul oaselor maxilare şi mandibulare. Realizarea după fiecare masă a igienei cavităţii orale, în primul an de viaţă sunt primii paşi în prevenirea cariilor dentare, halenei şi chiar a acelor pete negre inestetice de pe dinţi, denumite pigmentis negris. În plus, o dată cu apariţia măseluţelor de lapte putem trece la o periuţă normală, adecvată vârstei cu care curăţăm toate feţele dinţilor de lapte, respectând tehnica de periaj. În funcţie de înţelegerea şi capacitatea fiecărui copil, din momentul în care ştie să scuipe, se recomandă folosirea pastelor de dinţi cu fluor, şi chiar introducerea periuţei electrice, dar după vârsta de trei ani, cu care este indicat să se perieze dinţii de lapte timp de două minute, cel puţin de două ori pe zi, dimineaţa şi seara, dar mai ales seara înainte de culcare”, a explicat dr. Valentina Munteanu, medic dentist.Specialistul a subliniat ca cel mic să îşi formeze deprinderile în ce ceea priveşte menţinerea igienei orale, încă de la o vârstă fragedă, cum ar fi un an, un an şi jumătate.Desigur, un aspect important îl are educaţia de acasă, care se va completa cu ajutorul calificat al unui medic dentist. Ca urmare, prima vizită la medic este bine să fie făcută atunci când copilul nu are nici o problemă dentară, ci să vina doar să se familiarizeze cu un cabinet stomatologic şi o parte din instrumente. Astfel, a adăugat dr. Munteanu. se previne teama de dentist. Ea spune că nu există o vârstă optimă, aceasta fiind lăsată la aprecierea părinţilor, dar, orientativ, la vârsta de trei ani este indicat ca micuţul să fi intrat măcar o dată în contact cu un medic dentist.„Deşi uneori teoria este greu de urmat, vizitele la şase luni reprezintă o necesitate în zilele noastre, mai ales când alimentaţia este tot mai rafinată, iar tentaţiile dulci sunt accesibile tuturor. În acest fel, există riscul apariţiei cariilor dentare. Desigur, trebuie să existe o continuitate în frecvenţa periajului, folosirea unei paste şi periuţe adecvate vârstei, utilizând o tehnică de periaj adaptată capacităţii copilaşului de a folosi periuţa. Oricum, orice deprindere însuşită de timpuriu în viaţa noului membru al familiei va asigura o sănătate oro -dentară personală pe termen lung”, este de părere dr. Munteanu.