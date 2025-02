Copii lăsați într-un centru de plasament, ca mama să plece cu iubitul. “Cel mare chiar voia să ajungă la centru”

Caz de-a dreptul tulburător într-o comună din Iași. O femeie a decis să-și lase cei doi copii, de 2 și 5 ani, într-un centru de plasament pentru a plecat în străinătate alături de concubinul pe care l-a cunoscut pe Facebook cu o lună în urmă.







Nicoleta l-a cunoscut pe bărbatul din Iași pe Facebook. Femeia, care locuia în Brăila, și-a luat cei doi băieței și s-a mutat la iubitul său. Vineri, 31 ianuarie 2025, mama s-a hotărât că nu-i mai poate îngriji pe micuți, așa că a decis să-i trimită la un centrul de plasament.







Caz tulburător într-o comună din Iași







"Îi las, vreau să mă duc la muncă. Îi las, nu am ce să fac. Vreau să plec în străinătate. Luna viitoare îmi găsesc de muncă, merge și concubinul meu cu mine. Mergem în Spania, la cules de castraveți. Lucrăm 3 luni, apoi venim acasă, plecăm iar. Concubinul meu, acum, lucrează cu ziua, nu are cu ce să mă ajute. Suntem împreună de o lună, ne-am cunoscut pe Facebook și imediat ne-am și mutat împreună. Vreau să îi iau din centru, dar când o să fie mai mari. Acum, unul are 2 ani și unul, 5 ani. Nu sunt triști, cel mare chiar voia să ajungă la centru", a declarat femeia.







Potrivit informațiilor furnizate de BZI.ro, femeia mai are doi copii dintr-o căsnicie anterioară, dar se află în grija tatălui. Ea spune că ar fi fost mai ușor să-i îngrijească pe copiii săi mai mari, dar pe cei mici îi este imposibil să-i mai crească. Autoritățile și vecinii ar fi încercat să o ajute pe femeie să aibă grijă de copii, dar nimic nu a putut să-i schimbe decizia.







"Când sunt mai mari, îmi este mai ușor să mă ocup de ei, dar așa mici, e greu. Dimineață m-am hotârât să-i las în grija statului. Așa m-am hotărât, nu m-a supărat nimeni cu nimic. O să-i mai vizitez când o să vin în țară", a declarat mama celor doi micuți, relatează observatornews.ro