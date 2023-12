Infuziile de tei pot ajuta la ameliorarea problemelor digestive

Floarea de tei este extrem de benefică şi se foloseşte în special în tratarea virozelor respiratorii, anxietăţii, insomniei, tulburărilor digestive și, respectiv, bolilor inflamatorii. Potrivit specialiștilor, planta prezintă anumite beneficii asupra organismului: are efecte sedative și capacitatea de a induce calmul, oferă un somn odihnitor, are efecte antiinflamatoare, reduce febra. În plus, oferă sprijin digestiv, infuziile de tei putând ajuta la ameliorarea problemelor digestive, cum ar fi balonarea și indigestia. Ca antiinflamator natural, infuzia de flori de tei poate fi utilizată în comprese sau băi pentru a reduce inflamația pielii sau a mușchilor.Ca antioxidant, compușii din flori de tei pot avea efecte antioxidante, protejând celulele împotriva stresului oxidativ.