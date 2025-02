Lăptișorul de matcă face pielea să arate mai tânără și mai elastică

Lăptișorul de matcă este o substanță gelatinoasă comercializată sub forma unui supliment alimentar, adjuvant în tratarea unor afecțiuni cronice și eficient în susținerea sănătății organismului. Potrivit specialiștilor, în compoziția sa intră mai multe dintre vitaminele complexului B și unele oligoelemente. Se crede că acest produs are proprietăți antiinflamatorii și este eficient în combaterea stresului oxidativ, datorită aminoacizilor specifici, a acizilor grași și compușilor fenolici din structura sa. Mai multe teste in vitro au demonstrat că celulele tratate cu lăptișor de matcă generează o cantitate mai mică de substanțe pro-inflamatorii.În plus, s-a demonstrat că acesta poate reduce riscul de boală cardiacă, datorită impactului asupra colesterolemiei. Mai mult decât atât, produsele topice pe bază de lăptișor de matcă fac pielea să arate mai tânără și mai elastică. Faptul că acest produs susține sinteza de colagen pare să ajute la combaterea efectelor expunerii la radiații UV. În plus, utilizarea lăptișorului de matcă este sigură pentru majoritatea persoanelor, cel mai mare risc fiind acela de reacție alergică. Drept urmare, persoanele care au deja alergii dovedite la înțepăturile de albine sau la produsele apicole ar trebui să evite suplimentele pe bază de lăptișor de matcă.