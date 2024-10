Lavanda îmbunătățește somnul şi poate preveni atacurile de panică

Unele uleiuri esențiale ajută la gestionarea simptomelor fizice și psihice ale depresiei și anxietății. Mai mult decât atât, susţin specialiştii, acestea pot contribui la îmbunătățirea stării de spirit a pacientului, la relaxare, la energizare ori la creșterea calității somnului. Potrivit estimărilor făcute de experți, aproximativ 43% dintre persoanele care suferă de anxietate sau de stres cronic folosesc terapiile alternative pentru atenuarea simptomelor. Unul dintre uleiurile utile în lupta cu depresia și anxietatea este şi cel de lavandă, care are o mulțime de beneficii asupra sănătății, efectele acestei plante fiind dovedite de numeroase cercetări. Potrivit acestora, lavanda induce calmul, îmbunătățește somnul, poate preveni atacurile de panică și contribuie la detensionarea corpului. În plus, acest ulei esențial eliberează tensiunea psihică, funcționând precum un antidepresiv și are efecte sedative. Uleiul esențial de portocale, în schimb, are efecte sedative care vă ajută să vă relaxaţi, estompând sentimentele de furie și de anxietate. De asemenea, acest ulei îmbunătățește starea de spirit