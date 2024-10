Remedii naturale pentru estomparea ridurilor

Pe măsură ce înaintaţi în vârstă, fibrele de elastină și de colagen se rup, iar astfel apar ridurile. În acelaşi timp, o serie de factori (precum expunerea la radiațiile ultraviolete) pot contribui la îmbătrânirea prematură a pielii, care declanșează instalarea lor mult mai devreme decât ar trebui. Pentru acestea, susţin medicii, pe lângă injecțiile cu botox, tratamentele faciale costisitoare și cremele antirid din comerț, există şi remediile naturale pentru estomparea ridurilor. Dintre acestea, uleiul de cocos este extrem de popular, fiind format din 90%-95% trigliceride saturate care au un efect hidratant asupra pielii.În primul rând, produsul conține antioxidanți care protejează pielea de daunele produse de radicalii liberi, ceea ce înseamnă că are proprietăți anti-aging, prevenind ridurile ori încetinind apariția acestora. Totodată, acest ulei are proprietăți hidratante și umectante, ceea ce înseamnă că nu doar că hidratează în profunzime pielea, însă totodată menține și hidratarea în piele, absorbind chiar și umiditatea din aer și direcționând-o către piele. În plus, uleiul de cocos ajută la repararea fisurilor din straturile exterioare ale pielii în mod mai eficient, îngreunând bacteriile dăunătoare, cum ar fi stafilococul, o bacterie care se găsește frecvent pe piele, să invadeze și să provoace o infecție.