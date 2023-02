Lipsa vitaminei A se manifestă frecvent prin deficiențe de vedere

Organismul uman are nevoie de vitamina A, care acționează ca un antioxidant în organism și ajută la combaterea apariției radicalilor liberi și a leziunilor celulare. Specialiștii spun că deficitul de vitamina A poate duce la anumite probleme de sănătate. Înainte de toate, însă, trebuie să știți că acest nutrient este inclus în categoria vitaminelor cunoscute sub denumirea de vitamine liposolubile, adică se dizolvă în grăsimi. Astfel, vitamina A are nevoie de o cantitate minimă de țesut adipos pentru a fi depozitată în organism. În corpul uman, această vitamină îndeplinește mai multe funcții esențiale, deoarece intervine în dezvoltarea vederii și asigură sănătatea oculară. Mai mult decât atât, aportul regulat de vitamina A reduce riscul de a dezvolta boli complexe pe termen mediu și lung, precizează medicii.







Vestea bună este faptul că ea este un micronutrient destul de abundent în dietă. De fapt, alimentele roșii și portocalii conțin toate vitamina A. Din acest motiv, consumul regulat de legume asigură un aport optim de vitamina A în organism. În plus, laptele, untul și brânza sunt recomandate, la fel ca și unele fructe pigmentate, precum caisele sau mango. Deseori, nivelurile scăzute ale acesteia au fost asociate cu o prevalență mai mare a afecțiunilor asociate vârstnicilor, cum ar fi maladia Alzheimer sau dezvoltarea bolilor neurodegenerative. Unul dintre primele simptome care avertizează asupra unui deficit de vitamina A este apariția problemelor de vedere, dar și tulburările gastrointestinale sunt destul de frecvente.