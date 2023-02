Cearcănele la copii sunt motiv de îngrijorare? Ce spun specialiștii

„O altă cauză a cearcănelor care apar sub ochii copiilor este apneea obstructivă de somn pediatrică. Această tulburare este cauzată de blocarea parțială sau totală a respirației în timpul somnului, din cauza îngustării căilor respiratorii. Alte simptome care pot sugera că cel mic are această tulburare sunt următoarele: sforăit cu pauze lungi în respirație, coșmaruri nocturne și somn neliniștit. Acestora li se adaugă gura uscată, respirația pe gură, oboseala. De asemenea, lipsa somnului sau activitățile excesive în timpul zilei duc la episoade de oboseală şi, implicit, la apariția cearcănelor sub ochi. În aceste cazuri, este necesar să revizuiţi activitățile pe care copiii le desfășoară în timpul zilei pentru a le oferi timp de odihnă și recuperare. În acelaşi timp, congestia nazală cauzată de gripă, rinită alergică, astm sau sinuzită provoacă cearcăne sub ochii copiilor. Atenţie! Această schimbare de culoare nu apare doar în zona inferioară a ochilor, ci și în jurul nasului, din cauza dilatării venelor din aceste zone.

Este important să rețineţi faptul că, atunci când copilul are conjunctivită, pleoapele sale devin roșii din cauza iritării pielii. Cu toate că se manifestă, de obicei, în adolescență, unii copii pot avea o predispoziție genetică la cearcăne sub ochi la o vârstă fragedă, afecțiunea fiind cunoscută sub numele de cearcăne congenitale”, a explicat medicul. Partea bună este că, de obicei, cearcănele la copii nu sunt o afecțiune gravă. Cu toate acestea, atunci când există și alte simptome, este necesar să vă adresaţi medicului pentru a exclude prezența anumitor boli





De cele mai multe ori, adulții sunt cei care se confruntă cu problema cearcănelor, dar și copiii se pot afla în această situație. Deși foarte rar sunt un motiv de îngrijorare, este important să înțelegeți de ce apar cearcănele la cei mici. Primul lucru pe care trebuie să-l știți este faptul că acestea sunt produse de o modificare a culorii pielii de sub ochi sau a conturului total al ochilor. Astfel, o producție excesivă de melanină și, de asemenea, dilatarea vaselor de sânge pot provoca modificări.Pielea din jurul ochilor este foarte subțire și, tocmai de aceea, aceste procese fiziologice sunt atât de vizibile. Bineînțeles, este absolut normal ca părinții să se îngrijoreze când își văd copiii trezindu-se cu cearcăne sub ochi, mai ales că ele îi fac să pară bolnavi, obosiți și slăbiți. Atenție, însă! Cearcănele nu sunt neapărat un motiv de îngrijorare. Potrivit dr. Alexandra Moroianu, unul dintre motivele pentru care apar cearcănele la copii este legat de dificultățile de somn. În principiu, este normal să apară cearcăne atunci când copiii au obiceiuri proaste de somn. Această tulburare este cunoscută sub numele de insomnie infantilă și afectează copiii cu vârsta de până la cinci ani. Totodată, consumul de alimente și băuturi precum ciocolata cu puțin timp înainte de culcare poate afecta somnul copiilor. Efectuarea de activități fizice noaptea, stimulul luminos de la dispozitivele electronice și zgomotul ambiental pot afecta, de asemenea, somnul celor mici.