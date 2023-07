Loboda încetineşte procesele de îmbătrânire şi este un bun remineralizant

Loboda este o plantă extrem de benefică pentru organismul uman, ajutând la detoxifierea şi curăţarea sângelui. Ea conţine de două ori mai multă vitamina C decât kiwi sau lămâia, cantităţi importante de fier şi de vitamina K, ce creşte rezistenţa vaselor sangvine şi reduce riscul de accident vascular. Totodată, are efect uşor laxativ şi joacă un rol important în curăţarea sângelui. Pentru aceasta nu este nevoie de ceaiuri sau de tincturi sofisticate, ci planta poate fi folosită, pur şi simplu, în ciorbe sau salate. Mai ales în curele de detoxificare, consumarea frunzelor tinere în stare crudă este cu atât mai indicată, ele având rol diuretic.În plus, mai conţine pigmenţi antioxidanţi, care ajută organismul să se regenereze, încetineşte procesele de îmbătrânire şi este un bun remineralizant. De asemenea, stimulează metabolismul. Ca urmare, consumul regulat de lobodă este eficient în ameliorarea sau tratarea acneei, astmului, chisturilor ovariene ori alergiilor, având un excelent efect mineralizant şi vitaminizant. Din acest motiv, este utilă şi pentru tratarea tusei, a gâtului inflamat şi a gutei. În aceste situaţii se obţin rezultate mai bune dacă fiertura e amestecată cu puţin oţet, miere şi sare. Mai mult, sub formă de infuzie planta este utilă în tratarea afecţiunilor pulmonare şi a durerilor de stomac, iar sub formă de cataplasmă ajută la vindecarea bubelor şi rănilor.