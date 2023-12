Manganul poate cauza dureri de cap și crampe musculare

Manganul este un oligoelement care deţine un rol esenţial în metabolismul lipidic şi glucidic, în formarea ţesutului osos şi procesele de reproducere. Acesta este răspândit în majoritatea organelor, fiind acumulat mai mult în ficat, oase, rinichi, glande endocrine şi pancreas. Spre deosebire de alte oligoelemente, nivelul de mangan în organismul uman rămâne aproape constant. Specialiștii spun că dacă aveți carenţă de fier, veți asimila din alimente mai mult mangan. În exces, însă, manganul poate cauza dureri de cap, crampe musculare, oboseală, agresivitate, tremurături.Medicii afirmă că organismul are nevoie de magneziu pentru o bună funcţionare a organelor reproducătoare şi a glandelor mamare. În același timp, acesta acţionează ca antioxidant pentru a combate radicalii liberi, ajută la ruperea aminoacizilor din sânge, la producerea de energie, la repararea ţesuturilor deteriorate. În plus, acţionează drept catalizator pentru mai multe enzime pentru o digestie corectă, contribuie la menţinerea secreţiei de hormoni sexuali, la creşterea şi dezvoltarea corectă a structurii scheletice etc. Sursele de mangan sunt: muştarul, salata, spanacul, rapiţa, fasolea verde, varza, ananasul, căpşunile, zmeura, strugurele, dovleceii, sfecla, bananele, avocado, smochinele, morcovii, kiwi, nucile, alunele, semințele, cartofii dulci, cerealele integrale.