Beneficiile manganului, un nutrient cu funcții multiple în organismul uman

Manganul este considerat, de regulă, în mod eronat, un tip de cărbune folosit frecvent pentru a încinge grătarele. Această eroare are la bază o confuzie lingvistică, astfel că e firesc să apară o oarecare nedumerire legată de beneficiile pe care manganul le are. Astfel, este bine de știut că manganul are beneficii în privința oboselii cornice și a stării de sănătate, în general.Într-adevăr, există un anume tip de cărbune artificial care a devenit cunoscut mai ales datorită faptului că se folosește la grătar. Denumirea lui, însă, este de „mangal” și nu de „mangan”, așa cum greșit consideră mulți.Când este vorba despre mangan, ne referim la cu totul altceva, mai exact la un element chimic din categoria metalelor. Acesta se găsește în stare naturală sub diferite forme. De asemenea, manganul reprezintă și un mineral din categoria nutrienților esențiali, de care organismul uman are nevoie inclusiv pentru combaterea oboselii cronice.Organismul uman are nevoie de cantități mici de mangan. Cu toate acestea, nu ar putea funcționa la parametri optimi fără mineralul despre care vorbim. Manganul este prezent cu precădere în structura oaselor, a ficatului, rinichilor și pancreasului, însă cantități infime se găsesc și în creier, țesuturile musculare și plămâni.Funcțiile pe care acest nutrient le îndeplinește în organism sunt multiple. Metabolismul energetic reprezintă totalitatea proceselor chimice care au loc în organism pentru a transforma în energie substanțele nutritive din alimente. Iar în acest mecanism complex, manganul joacă un rol esențial în activarea anumitor enzime implicate în descompunerea carbohidraților, proteinelor și grăsimilor. Totodată, le transformă în substanțele nutritive ce reprezintă combustibilul energetic.Mai mult decât atât, manganul acționează ca factor activator și pentru enzimele implicate în sinteza și conversia hormonilor tiroidieni, contribuind astfel la reglarea funcțiilor glandei tiroide și menținerea unui echilibru hormonal în organism. Printre alelele, hormonii secretați de glanda tiroidă sunt esențiali pentru reglarea metabolismului și a nivelului de energie.