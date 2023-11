Temperaturile ridicate de toamnă au efecte puternice asupra psihicului nostru

Deja am intrat în ultima lună de toamnă, dar vremea de afară ne duce cu gândul la primăvară. Avem parte de temperaturi mai degrabă de luna aprilie decât de noiembrie. Specialiștii spun, însă, să nu ne bucurăm prea mult. Vorbim, până la urmă, despre o anomalie care ne afectează sănătatea chiar dacă nu ne dăm seama.Avem un bioritm care este dat peste cap, iar organismul nostru se pregătește atât fizic cât și psihic pentru iarnă, însă iarna nu mai vine. Medicii spun că persoanele care suferă de depresie și anxietate sunt cele mai afectate persoane.„Au un anumit ritm după care funcționează, prin urmare orice perturbare poate duce la emoții puternice. Se adaptează foarte greu, iar când așteptarea lor nu corespunde cu realitatea resimt puternic acest lucru. Iar asta pentru că sunt obișnuite cu o anumită frecvență de schimbare a vremii, au nevoie să știe ce se va întâmpla. Au nevoie să anticipeze, au nevoie ca în viața lor totul să fie predictibil”, a precizat medicul psiholog Keren Rosner.Aceste persoane vor fi afectate și de schimbarea bruscă de temperatură care ne așteaptă, căci până la urmă nu mai avem decât o lună și intrăm în iarnă. Modificările bruște de temperatură care ne așteaptă în curând vor produce un dezechilibru major și din punct de vedere fizic, nu doar psihic. Este vorba despre sistemul imunitar.„Schimbarea bruscă de temperatură va fi și mai greu acceptată. Un om anxios sau depresiv este, de cele mai multe ori, meteo sensibil. Vremea îi dictează starea emoțională”, mai explică psihologul.Modificările bruște de temperatură care ne așteaptă în curând vor produce un dezechilibru major și din punct de vedere fizic, nu doar psihic. Este vorba despre sistemul imunitar.„Avem nevoie de o adaptare lentă la temperaturi scăzute. Însă, dacă de la 17-20 de grade Celsius trecem brusc la cinci sau șase grade, ceea ce este foarte posibil să se întâmple, atunci am putea avea o problemă. În mod normal, pentru a face față cu brio schimbării bruște de temperatură organismul nostru are nevoie de o perioadă de acomodare. Adaptarea la frig se face în trei săptămâni, perioadă în care suntem mai vulnerabili. Este și motivul pentru care ar trebui să acordăm o atenție sporită sistemului imunitar”, a explicat, de asemenea, președintele Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov, Sandra Alexiu.