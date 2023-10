Fructele în exces pot dăuna. Iată care este porția corectă

Porția corectă de fructe trebuie să fie de mărimea unui pumn, iar cantitatea totală consumată într-o zi nu trebuie să depășească 500 de grame. Este sfatul pe care îl lansează medicul nutriționist Mihaela Bilic.Specialista atrage atenția că prea multă fructoză poate obosi ficatul și crește colesterolul din sânge.„Fructele, un desert sănătos! Struguri, prune, mere și gutui… este sezonul fructelor, momentul în care facem magiun, dulceață și compot pentru iarnă. E adevărat, fructele fac parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă nu trebuie să uităm că sunt un desert! Fructele conțin minerale și vitamine, fibre, apă și fructoză, un zahăr natural. Fructoza nu crește glicemia și are tot 4 calorii/gram, ca glucoza. Însă prea multă fructoză obosește ficatul, crește colesterolul în sânge și face grăsime pe abdomen”, atenționează Mihaela Bilic.Potrivit medicului, fructoza are un indice glicemic scăzut, 20 în comparație cu 100, cât este indicele glicemic al zahărului.„Din acest motiv fructoza nu dă sațietate, putem mânca fructe până ne plesnește burta fără să ne simțim sătui. Deși fructele sunt percepute a fi sănătoase și naturale, asta nu înseamnă că e bine să le consumăm în exces. Un aport mai mare de 50 grame fructoză pe zi duce la creșterea trigliceridelor în sânge și provoacă apariția unor depozite de grăsime în ficat, adică steatoză hepatică.Fructoza o găsim în miere și fructe, ca moleculă liberă de monozaharid, sau în zahăr, unde este asociată cu glucoza și formează un dizaharid. Pentru alimentație sănătoasă trebuie să reducem consumul de produse care conțin zahăr și să mâncăm fructele în formă naturală, cu tot cu pulpă, nu transformate în suc. Un pahar de fresh concentrează fructoza din 3-4 fructe și depășește capacitatea ficatului de a-l metaboliza, are efect identic cu un pahar de bere”, explică nutriționistul.Dr. Mihaela Bilic face și o listă cu alimentele care au cel mai mare conținut de fructoză. Mierea este pe primul loc, cu 40% fructoză, apoi fructele uscate (stafide smochine) cu 30% fructoză, urmate de prune și caise uscate cu 12%.