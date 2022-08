Temperaturile ridicate pot avea consecinţe negative asupra organismului

Potrivit dr. Corina Dragomir, datorită activităţii multor organe şi sisteme (cum ar fi cardiovasculare şi neurologice), organismul are capacitatea de a face faţă condiţiilor meteorologice nefavorabile. Centrul principal de termoreglare este situat în hipotalamus şi este responsabil de stimularea mecanismelor periferice care disipează sau reţin căldura, conform studiilor. De exemplu, în perioadele caniculare există pierderi de căldură prin evaporare. Astfel, vasele de sânge de la suprafaţa corpului se dilată pentru a pierde lichid sub formă de transpiraţie. În plus, datorită creşterii temperaturii, inima bate mai rapid şi apare hiperventilaţia. Opusul se întâmplă când este foarte frig, deoarece distribuţia fluxului sanguin este îndreptată către organele vitale. Cum afectează temperaturile extreme corpul uman? Căldura extremă este o condiţie climatică nefavorabilă în care sunt atinse temperaturi care pot provoca consecinţe grave asupra sănătăţii. Unele dintre cele mai importante manifestări clinice în timpul unui val de căldură sunt următoarele: dureri musculare, abdominale şi de cap, transpiraţie abundentă, oboseală şi leşin, greaţă, creşterea frecvenţei cardiace, respiraţie accelerată, nevoia crescută de a consuma lichide.





De regulă, aceste situaţii apar în special în timpul lunilor iulie şi august. Cum afectează temperaturile extreme corpul uman? Temperatura ideală a corpului este de aproximativ 37 grade Celsius, iar la peste 41 grade Celsius vorbim deja de hipertermie şi sub 35 grade Celsius de hipotermie. Cert este că temperaturile extreme pot face ca ambele stări să fie atinse rapid şi să afecteze negativ sănătatea. Cum poate organismul să tolereze schimbările de temperatură? Fiinţa umană are multe mecanisme biologice de termoreglare. În acest sens, temperatura corpului depinde de echilibrul dintre pierderile şi producţia de căldură. Acestea sunt completate de capacitatea oamenilor de a folosi obiecte şi îmbrăcăminte menite să prevină pierderea sau câştigul de căldură, după caz.