Mergeți cu copilul la controalele medicale anuale! Ce teste trebuie să îi faceți

Foarte puțini părinți își duc copiii la medic, la controlul anual. Oamenii cred că dacă totul pare în regulă, chiar este. Uneori nu este chiar așa, iar un test de rutină poate depista timpuriu apariția unei boli. Detectarea timpurie este esențială în vindecare, chiar și în cazul copiilor. Tocmai de aceea, este necesar să le faceți micuților dumneavoastră câteva teste medicale de rutină pe care ar trebui să le realizeze toți copii, mai întâi cele mai comune apoi câteva specifice.În primul rând, este indicat să faceți examenul nazo-faringian. Acest test constă în recoltarea unor probe ale secrețiilor de la nivelul nasului și al faringelui. Un rezultat pozitiv poate indica o infecție a căilor respiratorii cu meningococ (care poate duce la meningită), streptococul auriu (poate însemna infecția căilor respiratorii și a pielii) și nu numai. Potrivit dr. Silvia Predoiu, și controlul ortopedic este important. Acesta este recomandat încă de la primele săptămâni de viață ale copilului, fiind esențial pentru a depista displazia de șold, o afecțiune care, dacă este depistată din timp, necesită un tratament mai puțin agresiv. Tratamentul se complică dacă afecțiunea este detectată după vârsta de șase luni.Testul de anemie este un bun instrument pentru a determina dacă cel mic are anemie, motiv pentru care este nevoie să rugați doctorul să testeze hemoglobina. Procedura este relativ simplă și necesită 1-2 picături de sânge care poate fi recoltat direct din deget. Anemia feriprivă, cea mai comună variantă la copii, este întâlnită mai ales la copiii cu vârsta cuprinsă între nouă luni și două ani.Chiar dacă nu au apărut încă toți dinții (de lapte), este recomandat să mergeți cu cel mic la stomatolog înainte de a împlini un an pentru a preveni eventualele malformații dentare care pot apărea odată cu apariția dinților. Dacă nu există astfel de probleme, copilul ar trebui dus apoi la stomatolog o dată pe an. Astfel, controlul stomatologic va deveni ceva normal pentru el, la maturitate fiind primul loc în care merge atunci când are probleme dentare.Se crede că aproximativ 5% dintre preșcolari au probleme de vedere, de multe ori afecțiunile apărând încă de la 1-2 ani. În acest context, este recomandat să mergeți cu cel mic la un control oftalmologic cât mai devreme (este indicat începând cu vârsta de șase luni). Controlul ar trebui repetat ulterior măcar o dată la doi ani.Totodată, analiza materiilor fecale poate fi revelatoare dacă cel mic are constant probleme digestive. Rezultatele pot indica o infecție cu Salmonella, Escherichia sau Klebsiella. Testul este comun copiilor mici, care tind să bage în gură tot ce prind.Copiii au un ritm din ce în ce mai sedentar, chiar și timpul liber fiind de multe ori petrecut în compania jocurilor video. La acest context se adaugă alimentația bogată în produse semi-preparate, zahăr și sare. Astfel, nu este neobișnuit să întâlnim cazuri de diabet infantil. Doctorii spun că excesul ponderal și moștenirea genetică (în special, dacă mama a avut diabet) joacă roluri importante în apariția diabetului la copiii mai mici de 14 ani. În acest sens, la fel ca în cazul adulților, nivelul zahărului din sânge este stabilit prin luarea unei probe de sânge după o pauză alimentară de 8-12 ore sau la două ore după o soluție cu zahăr (testul se face înainte de administrarea soluției cu zahăr și la două ore după). Dacă rezultate indică o anormalitate pentru vârsta, constituția fizică și sexul copilului, se stabilește diagnosticul.