Testele de sarcină pot da, uneori, rezultate eronate. Care sunt motivele

Cu toate că testul de sarcină are un grad ridicat de acuratețe, uneori dă rezultate greșite. Eșecul apare din cauza citirilor eronate ale nivelurilor hormonului gonadotropină corionică umană. Testele de sânge sunt considerate mai sensibile, în cazul unei sarcini, deoarece detectează niveluri mai scăzute ale hormonului și permit măsurarea calitativă și cantitativă. Referitor la testele de sarcină din urină, acestea se fac acasă și necesită niveluri mai mari de hormon. În plus, rezultatele depind de modul de utilizare. Este important de menționat că hormonul este detectat între 14 și 17 zile de la concepție. Prin urmare, se recomandă să așteptați 15 zile după un act sexual neprotejat pentru a obține un rezultat precis. Rezultatele fals negative sunt cele mai frecvente erori şi pot apărea în diferite situații, cum ar fi următoarele: stadii foarte incipiente ale gestației. Tocmai de aceea, se recomandă să așteptați până la trei zile după întârzierea menstruației sau cel puțin 15 zile după actul sexual fără protecție contraceptivă. De precizat că o urină foarte diluată poate duce la niveluri foarte scăzute ale hormonului gonadotropin corionic uman. Prin urmare, este recomandat să folosiți prima urină de dimineață, şi, foarte important, urmați instrucțiunile produsului. Dacă rezultatul este negativ, dar aveți îndoieli, testul trebuie repetat 5- 6 zile mai târziu pentru a confirma rezultatul. Când testul de sarcină este pozitiv, există mai mult de 97% șanse ca acesta să fie corect. Chiar și așa, uneori există erori, acest lucru întâmplându-se atunci când hormonul gonadotropină corionică umană are un nivel ridicat în absența sarcinii.