Tinerii, informaţi despre riscurile pe care le prezintă o sarcină timpurie

Luna aceasta, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa desfășoară, în cadrul Programului Național de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate al Ministerului Sănătății, o campanie cu tema „Sănătatea Reproducerii”. În 2023, sloganul este „Protejează-ți sănătatea! Sănătatea reproducerii - dreptul și responsabilitatea ta!”Potrivit dr. Loti Popescu, specialist în promovarea sănătăţii, campania are ca grupuri țintă adolescenții, femeile gravide, populația generală.Scopul campaniei este acela de a încuraja tinerii de a lua decizii informate în ceea ce privește propria sănătate reproductivă, dar şi de a informa şi conștientiza femeile gravide și pe cele care doresc să devină mame cu privire la diferitele aspecte ale sănătății sexuale (sănătății reproducerii), inclusiv asupra importanței consultului medical/ginecologic.Obiectivele campaniei: creșterea nivelului de informare a adolescenților privind utilizarea unor surse de informație corecte, utilizarea serviciilor de planificare familială, utilizarea metodelor contraceptive, importanța planificării familiale, bolile cu transmitere sexuală. Toate aceste informaţii sunt utile pentru a evita ca tinerele să devină victimele unei sarcini nedorite și a consecințelor negative pe care le poate avea sarcina în perioada adolescenței.Totodată, se urmăreşte creșterea nivelului de informare a femeilor gravide privind măsurile pe care le pot lua pentru a asigura o bună sănătate a mamei si copilului pe toată perioada sarcinii. De asemenea, pentru ca toți tinerii să aibă șansa de a trăi o viață lungă și sănătoasă este nevoie ca deciziile pe care ei le iau în ceea ce privește sănătatea reproducerii să fie corecte.„Chiar dacă fenomenul sarcinii în rândul adolescentelor are tendința de a scădea la nivel european, în România această tendință este mai puțin accentuată. În plus, aproximativ 44% dintre copiii din mame cu vârste mai mici de 15 ani și 19% dintre cei provenind din mame cu vârste între 15-19 ani, născuți în statele membre UE au fost înregistrați în România”, a precizat medicul.Specialistul a subliniat că sarcinile la adolescente sunt însoțite de probleme atât pentru mamă, cât și pentru făt. În condițiile în care aparatul genital al mamei nu este pe deplin maturizat, riscul de eclampsie, endometrită puerperală și infecții sistemice este mai mare față de mamele cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani. În plus, nou născuții provenind din mame cu vârste mai mici de 20 de ani se confruntă cu riscuri mai mari de afecțiuni neonatale severe, greutate mică la naștere și naștere prematură. „A da naștere la o vârstă fragedă, pe lângă posibilele complicații pe timpul sarcinii, implică probleme majore pentru mamă precum: abandonul școlar cauzat de sarcină și nașterea copilului, imposibilitatea de a îngriji bebelușul, probleme economice etc”, a adăugat dr. Loti Popescu.Tocmai de aceea, printre strategiile care s-au dovedit eficiente pentru reducerea fenomenului sarcinilor la adolescente se numără: amânarea debutului vieții sexuale, decizia de a începe viața sexuală în urma unei corecte informări, educația privind metodelor de prevenție și utilizarea metodelor contraceptive adecvate.